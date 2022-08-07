Efsane kamyon arkası yazıları-1

GÖNLÜNDE yer yoksa güzelim, fark etmez ben ayakta da giderim.

KALP dediğin atıyor zaten. Marifet ritmi değiştirmekte.

ÖLÜME gidelim dedin de mazot mu yok dedik.

HER şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter.

OTOPSİ istiyorum… Hayallerim kendi eceliyle ölmüş olamaz.

AHLARLA kaybettiğini keşkelerle arayacaksın!

BİZ kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar kendileri indiler.

AZRAİL bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin.

ARKADAŞIN çok olur ama zor gününde yok olur.

BENDEN sana bir akıl, aklın varsa tek takıl

DOKTOR değilim ama hastam çok.

NE Müslüm'den ne de Orhan'dan, sevdiğim tek parça "yedek parça"…

BABAM yaşadıkça kral benim.

YOLLARIN kurdu babanın Ford'u…

UŞAKLIYSAN vur saza, şoförsen bas gaza.

SELVİ boylum al yazmalım…

KAMYONUMDAKİ yüküm aşkından hafif be gülüm!

BİR sana, bir de sabah uykusuna hastayım.

ÖNÜNÜ görmeden sollama, eve acı haber yollama.

YAKLAŞMA toz olursun, geçme pişman olursun.

TEK rakibimiz, Türk Hava Yolları...

AŞKIMA ihanet ettin, beni trafik polislerine ihbar ettin.

BU yazıyı okuyabiliyorsan çok yaklaşmışsın demektir.

RAMPADA yavaş, düzlükte savaş.

HEDEFİMİZ ibre sonu Allah'ım sen bizi koru!

VEDALAR zamansız gülüm.

SEN gökyüzünde doğan güneş, ben yollarda çilekeş.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

DÜNYADA hangi ırkta olursa olsun bütün yeni doğan bebekler 440 hz yüksekliğinde ve 'la' notasıyla ağlar.



TESPİTLİ YORUM

ESKİDEN evlilik beşikte kertmeyle başlar ölünce biterdi. Şimdi elektrik alınca başlıyor, şarteller atınca bitiyor yalan mı?



NE KADAR OLDU?

İspanya'da yaşayan 57 yaşındaki bir kadının çevresindeklere selam vermekten sıkıldığı için 28 yıldır kör taklidi yaptığı ortaya çıkalı

5 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ANTALYA'DA Olimpos antik kentinin yakınlarında Çıralı Dağı diye bir yer bulunmaktadır.

Burada bulunan, efsanelere konu olmuş, yüzyıllardır sönmeyen ve Yanartaş diye adlandırılan ateşin üstüne çişini yaparak söndürmeye çalışan, kısa bir süreliğine bunu başaran ve "Eyy Zeus! Sen mi büyüksün yoksa ben mi?" diye haykıran arkadaşımızın hangi milletten olduğunu söylememe gerek var mı sizce?