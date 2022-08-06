Kadınların söylemeyeceği ama söylese bile sonunu şöyle getireceği cümleler

KADINLARI bilirsiniz genelde çok kıskanç olurlar ve erkeklerin çoğu bunu kabullenir.

Günümüzde ise kadınların asla kurmayacağı cümlelerden örnekler.

Tabiki başka kızlara bakabilirsin sonuçta içinden geçenler önemli.

"Ama bakarsan eğer helvanı fıstıklı mı yoksa sade mi istersin!!!"

Boşuna para harcamayalım doğum günümde bi hediye almana gerek yok.

"Tabii hala bir sevgilin olmasını istiyorsan başka."

Bugün alışverişe çıkmasak da olur.

"Tabi önümüzdeki bir ay boyunca her gün gidersek."

Tabiki Facebook'ta kadınların resimlerini beğenebilirsin.

"Cenazeni memlekete mi yollayalım belediyeye bırakalm mı?"

Aşkım kız arkadaşlarınla yemeğe çıkabilirsin tabi.

Ama ben yemeklere müsil kattıktan sonra."

Bence de bu mini etek kıza çok yakışmış.

"Gözlerini oymadan önce son kez bak."

Canım bugün çok temizlik yapmak istiyor.

"Çünkü zaten ev temiz." haberself.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ALIŞVERİŞ arabaları ve sepetleri daha çok şey satın almanız için büyük yapılmıştır.

Yapılan deneyler boyutu iki katına çıkarınca tüketimin yüzde 19 arttığını ortaya koymuştur.



TESPİTLİ YORUM

@burakznn SLOVAKYA ve Slovenya Konsoloslukları ayda bir yanlış gelen mailleri değiş tokuş etmek için toplanıyorlarmış.

Buna bir süre sessizce gülücem...



NE KADAR OLDU?

Hatay'da bir çiftin en mutlu günü olan düğünlerinde, iki ailenin "Siz bizden çok oynadınız" kavgası edeli... 5 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

CEP telefonu faturamın bu ay normalden biraz fazla geldiğini gören annem, babama dönüp espri amaçlı "Bizim kız sonunda bir sevgili buldu herhalde" dedi. Ben daha annemin sözlerine şaşırırken, esas sarsıcı cevap babamdan geldi:

Valla faturaya bakılırsa bir değil en az birkaç tane sevgili bulmuş bu.