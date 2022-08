Gamsız insanlar...

GAMSIZ adam dertsiz tasasız adamdır. Lügatında bu kelimeler yer almaz.

GAMSIZ insan sizin kafanızı fena halde taktığınız konuları asla takmaz. Canı tatlıdır, asla sıkmaz.

GAMSIZ insanın dünya yansa, depremler olsa, kıyametler kopsa umrunda olmaz. Çayını alır izler.

GAMSIZ adam hastalanmaz.

Vücudu nasıl hasta olacağını bilmez.

HASTA olsa bile hastaneye gitmez. Gamsız adamın hastaneye gitmesi için komaya girmesi ve çevresindeki insanlar tarafından götürülmesi gerekir.

GAMSIZ adam "Atın ölümü arpdan olsun" deyip AIDS olur, hiçbir şey olmaz. Sen grip olsan ölümle cebelleşirsin.

GAMSIZ adamda ölüm korkusu yoktur. Toprak olup gitme gerçeğini daha doğduğu an kabullenmiştir.

GAMSIZ adamın yüzünde gülümseme eksik olmaz. Paso güler. Çevresine neşe saçar.

GAMSIZ adamın kalacak yer sıkıntısı yoktur. "Bir abam var atarım, nerde olsa yatarım" felsefesiyle hareket eder.

GAMSIZ adam hiçbir şeyden rahatsız olmaz. Onu şaşırtabilecek bir şey yoktur dünyada.

GAMSIZ adam senin benim gibi dünyanın yükünü sırtlamaya çalışmaz. Yükü falan yoktur. Her daim hafiftir.

GAMSIZ adam olaylar karşısında her zaman soğukkanlıdır.

Kendisini etkileyecek şeyleri bile sallamaz.

GAMSIZ adam ne giydiğini önemsemez. Her ortama istediği gibi girer. Pijamayla dolaşmak bile ona koymaz.

GAMSIZ adam maddi sorunlarını görmezden gelir. O gün karnı doyduysa gerisi boştur.

GAMSIZ adam felsefi muhabbetlere girmez.

Temel kelimeleri "Bilmiyorum" ve "Bana ne"dir.

GAMSIZ adam insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü önemsemez. Nasıl istiyorsa öyle davranır.

GAMSIZ adamın ömrü sıradan insanların ömründen daha uzun olur. Kederin ve gamın etkileri vücudunda görünmez.

GÜNLÜK hayatın kuralları gamsız adam için geçerli değildir. O kuralsızlığı kural olarak bellemiştir.

GAMSIZ adam her türlü musibete karşı adına "iplememezlik" denen doğal bir kalkanla korunmaktadır.

GAMSIZ olmak ruh ve beden sağlığınız için hayırlıdır.

Yapabiliyorsanız tez zamanda tüm gamınızdan kurtulun.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çok sert bir şekilde hapşırmanız durumunda kaburganızı incitebilir, hapşırığı bastırmanız durumunda kafanızdaki ya da boynunuzdaki bir damarı parçalayıp ölebilirsiniz.

Eğer gözlerinizi zorla açık tutarsanız yerlerinden çıkabilirler.



TESPİTLİ YORUM

@Burakeenn 15 yaşındaki ben: Bana ne yapacağımı söyleme...

24 yaşındaki ben: Biri bana tam olarak kronolojik sırayla ve çok detaylı bir şekilde ne yapmam gerektiğini söyleyebilir mi???



ALKIŞLIYORUM

Salondaki kocaman hamam böceğini görünce ciyak ciyak bağırıp bütün mahalleyi ayağa kaldıran ben; bağırmamla yerinden sıçrayıp ayağındaki terliği çıkaran, ben, "Böceği öldürecek heralde" diye düşünürken terliği susmam için kafama fırlatan ise annem. Gidelim böcekler; hiçbirimiz bu evde istenmiyoruz...