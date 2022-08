Umumi tuvalet tipleri

TÜM pisuvarlar boşken sizin yanınıza gelmeyi tercih eden garip tipler:

Amaçlarının ne olduğunu kestirmek çok mümkün değildir. Her yer boştur, ancak sizin yanınıza gelmeyi tercih ederler. Size bakıp gülümsüyorsa sorun var demektir.

KAPININ kilitli olduğunu gördüğü halde hayvan gibi kapıya vurmaya devam eden aceleciler:

"Buyur gel, beraber olsun" demek istersiniz bu adamlara içinizden ama diyemezsiniz.

Acelesi vardır. Bir an önce tuvalete girip dünyayı kurtarma işine dönmesi lazımdır.

BİTİŞİKTEKİ tuvalette bulunan kısa süreli komşu:

Birbirinizin sadece ayaklarını ve inmiş pantolonlarını görürsünüz bu adamla. Mahrem paylaşmış sayılırsınız bir nevi.

UMUMİ tuvalette kusursuz hijyen arayan insanlar:

Bunlar tuvalette hiçbir yere dokunamazlar. Her gün yüzlerce kişinin girip çıktığı tuvalette saf hijyen ararlar.

AYNA karşısından saatlerce ayrılmayan şekilli gençler:

Sanki evlerindeki banyodaymış gibi mükemmele ulaşana kadar üstlerini başlarını, saçlarını düzeltip dururlar.

Bunların son bir saç sallama hareketi vardır. Onu yaptılar mı, ayna karşısından çekilecekler anlamına gelir.

TUVALETTE cins cins hareketler yapan ergenler:

Özellikle AVM tuvaletlerinde bulunurlar bunlar. Sürü halinde gezerler. Gün içinde çok eğlendikleri için eğlencelerini tuvalette de sürdürürler.

TUVALETİ işgal edip bir türlü çıkmak bilmeyen vatandaşlar:

Özellikle bir iki tuvalet bulunan feribot gibi yerlerin korkulu rüyalarıdır. 40 dakikalık yolculuk boyunca bir kişinin çıkmasını beklersiniz tuvaletten.

PİSUVAR başı muhabbetçileri:

Bunlar aynı arkadaş grubundandırlar.

Tuvalete muhabbet ederek girerler. Bu muhabbet pisuvar başında da devam eder. Hiç istiflerini bozmazlar.

KAPIYI çalmadan zorlayıp açmaya çalışan hanzolar:

Medeniyetten nasibini almamış, ormanda ayılar tarafından büyütülmüş insanlardır. Bu ayılıklarını her yerde sürdürürler.

SİFON çekme gibi bir dertleri olmayan rahat insanlar:

Bunlardan çok bahsetmeye gerek yok. İğrençtirler.

"DAHA yeni temizledim, girmeyin" diyen temizlik görevlisi:

Sizi içeriye almak istemez.

Hatta tuvaletin önüne paspasları çaprazlama dikerler bunlar kimse girmesin diye.



