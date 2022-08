Müzik tarzlarına göre erkekler

DINLEYEN ERKEK:

Hayatında ve duygularında aşırılıklara yer vermeyen erkektir. Planlı ve programlı olmayı sever. İlişkilerinde de bu düzeni sağlamaya çalışır.

Her şeyin rutininde ve olması gerektiği gibi yaşanmasını düşünür. Ne eksik ne de fazla. Aşkın bile.

RAP MÜZIK

DINLEYEN ERKEK:

Rahat takılmayı sever. Biraz vurdumduymazdır. Rahatlığı hayatının her alanında etkilidir.

Giyiminden tutun da ilişkilerine kadar. Duygularını asla saklamaz.

ROCK MÜZIK

DINLEYEN ERKEK:

İsyankar bir yapıya sahiptir.

Kısa süreli öfke patlamaları yaşasa da öfkesi çoğu zaman saman alevi gibidir. Çoğu zaman çevresinde sert bir insanmış etkisi yaratmaya çalışır.

Felsefik bir yapıları vardır.

JAZZ DINLEYEN

ERKEK:

Eğlenmeyi seven erkektir.

Esprili ve güler yüzlüdür.

Karşısındaki kişiyi de eğlendirmesini bilir. Entelektüel birikimi epey fazladır.

ARABESK DINLEYEN

ERKEK:

Sürekli dünyaya haykırmak istediği bir şeyleri vardır. Bu sosyal ya da kişisel sıkıntılarla alakalı olabilir. Her aşk onlar için yeni bir acı kaynağıdır.

Melankoli ve depresyon hayatlarının vazgeçilmez bir unsurudur.

ELEKTRONIK MÜZIK

DINLEYEN ERKEK:

Hayata eğlenmek için gelmiştir. Ciddiye aldığı çok fazla konu yoktur. Buna ilişkiler de dahil. Elektronik müzik dinleyen erkeklerin yanında asla sıkılmazsınız.

HALK MÜZIĞI

DINLEYEN ERKEK:

Sahiplenici ve koruyucu bir yapıya sahiptir. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Aile onun için büyük bir önem taşır. Bu yüzden ciddiyetsizliği çok fazla sevmez

SANAT MUSIKISI

DINLEYEN ERKEK:

Naifliğin, sevecenliğin ve duygusallığın timsali gibidir.

Sinir ve stres yaratacak şeylerden daima kaçınır.

Dinlediği müziğin eşliğinde sohbet etmeyi çok sever.

KLASIK MÜZIK

DINLEYEN ERKEK:

Elit bir yapısı vardır. Bazı tavırları züppece gibi görünse de aslında öyle bir amacı yoktur. Çünkü, yapısı öyledir.

Flamboyant takılmayı sever.

İnsanlarla ilişkileri her zaman seviyelidir.



LÜZUMSUZ BILGILER

TÜRK resminin en pahalı tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi'nin ressamı Osman Hamdi Bey Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır.



TESPITLI YORUM

YEĞENIME para biriktirmeyi öğretiyoruz.

Para biriktirip oyuncak alacak. Ara ara gidip oyuncağa bakıyor.

Her gittiğinde fiyatın artmış olduğunu görünce ağlamaya başladı ben biriktiriyorum oyuncağın fiyatı artıyor diye.

Çocuk para biriktirmeyi öğrenemeden enflasyonu öğrendi.



NE KADAR OLDU?

Finlandyalı futbolcu Pentti, bir maçta kendi kalesine 5 gol birden atalı 36 yıl oldu.



AlkışlıYorum

KOCAMLA

Galatasaray- Fenerbahçe maçına gittik. Bir ara birbirimizi kaybettik, telefona sarılıp onu aradım.

"Neredesin? Göremiyorum seni" dedim. Gelen cevap ''Üzerimde yatay çizgili Fener forması var, görebiliyor musun?'' oldu. Bulunması imkansız birisin sen zaten...