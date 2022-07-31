FIGHT Club filminin o efsanevi sahnesini bilmeyen yoktur. Belli kuralları olan bu klübün Türkiye'de olduğunu düşünmek bile insana keyif veriyor. Bakalım Fight Club Türkiye'de olsaydı belirlenecek ilk kural ne olurmuş?
Anayı, bacıyı karıştırmayın.
Dövüşe gelmeden önce lütfen ayaklarınızı yıkayınız.
Ayak kokusundan ağız tadıyla kavga edemiyoruz lan.
Ameliyatlı yerime vurma.
Kıyafete vurma.
Ezan başlayınca döğüş durar.
Aidat borcu olanlar dövüşemez!
Damsız girilir.
Yüze vurmak yok olum.
Aidatları geciktirmeyin.
Sularınızı salonda bırakmayın.
Bir arkadaşa bakıp kaçmak yok.
Önce o eli bi indir.
Kurs ücretleri peşindir.
Binanın girişinde "darp raporu 5 tl" yazılı bir A4 kağıt olacak.
Abanmak yok ha teknik vurcan. eksiseyler.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İçine girdiğimi duyguların ve modların farklı hissetme süreleri vardır.
Örneğin, üzüntüyü 120 saat hissederiz.
Nefreti 60 saat, neşeyi 35 saat, umutsuzluk ve hayal kırıklığı, memnuniyet gibi durumlar 16 saat.
Huzur 4 saat, öfke 1 saat, korku ise 40 dakika etkili oluyormuş.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İçine girdiğimi duyguların ve modların farklı hissetme süreleri vardır.
Örneğin, üzüntüyü 120 saat hissederiz.
Nefreti 60 saat, neşeyi 35 saat, umutsuzluk ve hayal kırıklığı, memnuniyet gibi durumlar 16 saat.
Huzur 4 saat, öfke 1 saat, korku ise 40 dakika etkili oluyormuş.
TESPİTLİ YORUM
Türk olmak "Allah düşmanımın başına bile vermesin" deyip düşmanına dua eden tek millet olmaktır.
NE KADAR OLDU?
Amerikalı baba Jeremy Heaton, kızı prenses olsun diye Afrika'daki küçük arazi alıp kendi yaptığı bayrağı dikerek krallığını ilan edeli
8 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Kardeşim karne almıştı.
Fakat birçok zayıf notu vardı. Annem, babamla beni kenara çekip uyarıları sıralıyordu;
"Sakın çocuğun moralini bozmayın, sakın kötü bir şey söylemeyin." Uyarılar özellikle babama yönelikti;
"Hele de sen, sakın çocuğun gururunu kırma." Babam daha fazla dayanamadı ve sordu;
"Karne için ne zaman özür dileyeceğiz?"
Dövüş Kulübü Türkiye’de olsa
FIGHT Club filminin o efsanevi sahnesini bilmeyen yoktur. Belli kuralları olan bu klübün Türkiye'de olduğunu düşünmek bile insana keyif veriyor. Bakalım Fight Club Türkiye'de olsaydı belirlenecek ilk kural ne olurmuş?
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