Kedilerimiz bizim onlar

KEDİLER günün yaklaşık yüzde 70'ini uyuyarak geçirirler!

KULAĞA şaka gibi gelebilir ama değil! Alaska'nın küçük bir kasabası olan Talkeetna'nın belediye başkanı bir zamanlar kediydi.

DÜNYADAKI en uzun kedi 106.6 cm uzunluğundadır.

KEDİLER, tatlı şeylerin tadını alamazlar! Ancak suyun içindeki tatları ayırt edebilirler.

ŞİMDİYE kadar en uzun süre yaşamış olan kedi (Creme Puff) 38 yaşında hayatını kaybetmiştir.

SAHİBİNDEN miras kalan 12.5 milyon dolara sahip olan kedi, dünyanın en zengin kedisi konumundadır.

KEDİLEİIN mırlaması, kemik yoğunluğuna iyi gelir ve iyileşmelerini hızlandırır.

KEDİLER, yaklaşık olarak boylarının 6 katı yüksekliğine sıçrayabilirler!

KEDİLERİN beyin yapısı insan beynine yüzde 90 oranında benzerlik gösteriyor!

Çok zeki yaratıklar olmalarına rağmen çoğu zaman bunu göstermeye istekli olmuyorlar...

İNSANLAR 20 kHz'e kadar olan sesleri işitirken, kediler için bu sınır 60 kHz'dir.

KEDİLER, problem çözme konusunda köpeklerden daha iyilerdir! Ayrıca görerek öğrenme kapasiteleri de köpeklerden çok daha yüksektir...

KEDİLER içinde bulundukları duruma göre miyavlamalarını değiştirebilirler!

EĞER kediler isterse, Usain Bolt'tan daha hızlı koşabilirler!

İNSANLARA itaat ettiklerinin göstergesi olarak kediler, dışkılarını kuma gömerler ancak bunu yapmıyorlarsa size saygı duymadıklarının göstergesi olarak algılayabilirsiniz!

KEDİLER belli bir yere sığıp sığmayacaklarına bıyıklarını kullanarak karar verirler!

KEDİLER kulaklarını 180 derece çevirebilir ve birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilirler!

KEDİLER patilerinden terler...

KEDILERIN burunlarında bulunan izler, insanların parmak izlerinde olduğu gibi her birinde farklıdır!

YAPILAN bir çalışmaya göre, kediler yüz kısımlarından sevilmeyi tercih ediyorlar özellikle burunlarının çevresinden...

BİR kedi size yanaklarını veya bıyıklarını sürtüyorsa, sizi kokusuyla işaretlediği anlamına geliyor! Ayrıca yapmış olduğu bu hareket, kendisini size ait hissettiğinin göstergesi...

ŞİMDİYE kadar en fazla yavrulayan kedinin tek seferde dünyaya getirdiği kedi sayısı 19!

AMERİKA'DA kötü şans veya uğursuzluk anlamına gelen siyah kedi, İngiltere ve Japonya gibi bazı ülkelerde şans anlamına geliyor!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Köknar ağacı bir insanın akciğerlerinde büyüyebilir.

28 yaşındaki Artyom Sidorkin isimli hasta köknar tohumunu soluduğunu bildirdi ve bu tohumlar hastanın ciğerlerinde filizlenmeye başladı.

Doktorlar ilk başta bir tür tümörle karşı karşıya olduklarını sandılar fakat daha sonra bunun köknar olduğunu keşfedince çok şaşırdılar.



NE KADAR OLDU?

Muğla'da, 'Horoz Sevenler Derneği'ne yapılan baskında horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınalı 13 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

En son "Ok, meydanda buluşuruz" diye mesaj attım.

Akşam oldu.

Beni aradı, "Okmeydanı'na (!) gelmek üzereyim, sen neredesin?" dedi. Neden orada olduğuna bir anlam veremedim önce.

Sonra mesajımı söyledi. Belki buluşamadık ama çok güldüm.