Dondurma

100 gram dondurma bünyeye 100-200 kalori yükler Fazla kalorinin bünyede zalımlık yaptığı çeşitli testler ve giflerle ıspatlanmıştır. O yüzden çok fazla tüketmemeniz önerilir

Dondurma A,B,D vitaminleriyle, kalsiyum, protein ve fosfor deposudur Ama hızlı tüketilirse beyinde donma yaratır. Beyin donduktan sonra neylenir öyle gıda...

Dondurmayı ilk keşfeden medeniyetler;

Mısır, Asur ve Çin'dir Peki çölün ortasında dondurma yapacak sıcaklığı Mısır milleti nasıl elde etmiştir?

Haydi bakalım

Dondurma bünyede mutluluk patlaması yaratır Ancak mutluluktan sapıtmamak lazım. Dondurmanın vücutta salgılattığı mutluluk hormonu çikolatadan daha fazladır bu sebeple menepoz döneminde kadınlara da sıkça tavsiye edilir

Külah farsça bir kelime olup başlık manasına gelir Dondurma mevzu bahis olunca başlıklar altlık olur kornet olur sosa banılır

1 litre dondurma yapmak için 6 litre süt gerekir Peki bir kilo dondurma mı ağırdır yoksa bir kilo süt mü?

Bademcik ameliyatı sonrasında tıbben ilk tüketilmesi gereken madde dondurmadır Sırf dondurma yemek için bademciğinizi aldırıp sonra bize tazminat davası falan açayım demeyin. Gidin efendi efendi yiyin dondurmanızı kardeşim.

Buz dondurma bildiğimiz manada krema dondurmadan daha önce keşfedilmiştir Peki o zaman bu mereti Vikinglerin ya da Eskimoların keşfetmiş olması gerekmez miydi?

100 gram sade dondurma 148 miligram kalsiyumu vücuda zerk eder Her şeyin sadesi makbul zaten, bu arada çok mu sıcak oldu nedir bir cam mı açsak ne yapsak...

1676'da Paris'te 250 ayrı dondurma dükkanı vardı Yemeyenin kafasına atıyorlarmış dondurmayı o dönemde herhalde

1 orta boy kâse dondurma , günlük kalsiyum gereksinimin yüzde 22'sini karşılar Yavaş kardeşim yavaş… Dondurma ağız ısısını 4-7 derece düşürür bu yüzden yavaş yemek de gerekir.

Dondurma 17. yüzyılda Avrupa'ya gelmiştir Ancak Roma döneminde Romalıların kar ve sütten yaptıkları Roma Dondurması, Avrupa'da görülen ilk dondurma örneğidir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Arjantin'de bir dönem bekar erkeklerden 'bekarlık' vergisi alınıyordu.

Bu vergiden muhaf tutulan bekarlar ise evlenme teklifi reddedilen erkekler olabiliyordu.

İşte bu yüzden Arjantinli kadınlar evlilik teklifi alma ve reddetme üzerine bir iş kurdular. Para karşılığında, hakimin karşısına geçip 'erkeğin evlenme teklifini reddettiğini' söylüyorlardı.



NE KADAR OLDU?

İspanya'da br kadın noterde haklarını üzerne aldığı Güneş'n yasal sahb olduğu ddasıyla ortaya çıkalı 11 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Hoşlandığı kızın Okmeydanı'ndan Cebeci Mahallesi-Mecidiyeköy otobüsüne bindiğini görünce peşine arabayla takılıp, yolda otobüsleri karıştırarak başka otobüsün peşinde 60 kilometre gidiş- geliş yolunu romantik parçalar eşliğinde gezen salak benim. Tuğba, doğruyu söyle; yolda otobüs değiştirdin değil mi?