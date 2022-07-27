DALGALARIN azizliğine uğrayanlar.
PLAJDAKİ fit insanların içinde sırıtmamak için baston yutmuş gibi dolaşanlar.
SEVIMLİLİĞİYLE plajdaki tüm kızların aklını başından alan minik köpek.
ÇOCUKLARIN saatlerce uğraşıp yaptığı kumdan kaleyi tek darbe ile yerle yeksan eden dikkatsiz birey.
PLAJDA tüm gözler benim üzerimde edasıyla gezen genç kız.
KUMLU havluyu insanların suratına suratına çırpanlar.
BÜYÜK bir coşkuyla denize atladıktan sonra bikininin azizliğine uğrayan hanım kızlar.
HADİ dubalara kadar yarış tayfası.
BAŞKA kadınlara baktı diye karılarından trip yiyen adamlar.
DURMADAN kuma birbirinin adını yazan aşıklar.
ERKEK erkeğe tatile gelmiş hareketli çoklu erkek grubu.
ARADIĞI huzuru kumun altında bulan mineral emici bireyler.
SUYUN ısısına bakacağım diye yarıya kadar suya girip çöğdürenler.
PLAJDA kavuşma sahnesi çekme meraklıları.
GÜNEŞİN doğuşunu izlemek için plajda sabahlayan romantikler.
PLAJ selfiesi çekmekten kolları Dhalsim gibi trend meraklıları.
TATİLE gitmeyen arkadaşlarını çatlatmak için durmadan İnstagram ve Facebook'a foto yükleyen hanım arkadaşlar.
POZ vereceğim derken komik duruma düşen arkadaşlar.
SİMİT yerine ilginç şeyler kullanan mucitler.
KIZLARI etkilemek için denize, kuma bodoslama atlamak dahil her türlü aksiyonu yapan delikanlılar.
KIRKPINAR güreşçileri gibi yağlanıp gün boyu kumda yüz üstü yatanlar.
YÜZME bilmeyen arkadaşınız "Gel burada boyu geçmiyor" diye kandıranlar.
ATASPORUMUZ deve güreşini daha ileriye götürmek için antremanlarını aksatmadan yapan arkadaşlar.
"BRONZLAŞMA işinde Fedon gibi ol" felsefesini benimsemiş olanlar.
CV'SİNİN hobi kısmına "insanlar denizde çimerken kitap okumak" yazan hanım ablalar.
CANIM senin kitaplarını taşımak için ekstra araba tutuyoruz farkında mısın?
'NASIL güneşlenmemeliyiz' konusunun canlı örneği gibi ortalarda dolaşan güneşzedeler.
BİRBİRİNE durmadan "Şurdaki çocuk beni kesiyor" deyip kıkırdayan kız grubu.
DENİZE ulaşmak için kızgın kumlardan sıçraya sıçraya giden canı tatlılar.
ALEVLİ şortuyla plajı kasıp kavuran cevval gençler.
ANNESİNİ ve babasını peşinden koşturan yaramazlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Tanzanya'da pek çok insan akşam yemeklerine 15 dakika kadar geç gelir.
Genellikle davete erken gelmek kaba bir davranış olarak görülür."
TESPİTLİ YORUM
AIIah kimseyi otobüse binmeye çaIışan teyzeIerin önüne düşürmesin.
Teyze teyze değiI OsmanIı akıncısı, Fatih'in fedaisi Kara Murat.
NE KADAR OLDU?
Hindistan'da "Pakistan Bayrağı" yasaklanınca: bir Müslüman, Hindistan halkının kutsal saydığı ve dokunamadığı ineklerin üzerine Pakistan Bayrağı çizerek Hindistan devletini çaresiz bırakalı 6 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakan abim, bir eli ile dişlerini fırçalarken diğer elini de suyun altında tutarak, kendince(!), suyun boşa akmamasını sağlıyor. Takdir ediyoruz kendisini tabii...
Plaj manzaraları
DALGALARIN azizliğine uğrayanlar.
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