Esmiyor diyenler için

KALIN bir boğazlı kazak giyip bir iki saat bekledikten sonra çıkartmak.

Çıkarttığınızda inanılmaz bir şekilde serinlediğinizi göreceksiniz. Özel bir serinleme metodudur.

İŞTE, sokakta, alışverişte, her yerde duş.

En yakın sucudan bir damacana su ve pompa edinip, yanınızda getirmiş olduğunuz duş başlığını da ekleyerek pratik bir duş setinizle bulduğunuz kuytu bir köşede hızlı bir duş alabilirsiniz.

DONLA süs havuzuna girmek.

Ülkemizde geçmişte oldukça yaygın olan ve yavaş yavaş unutulmaya yüz tutan bu yöntemi aklınızın bir köşesinde bulundurmakta fayda var. Bizi biz yapan değerlerimiz ölmesin.

ELEKTRİK üreten rüzgar pervanelerinin önüne sandalye atmak.

Normal şartlarda balkona, dükkanın önüne sandalye atmak şeklinde seyreden bu yöntemi birkaç rüzgar pervanesi bularak çok daha verimli hale getirebilirsiniz.

OTO yıkamacıya gidip tazyikli suyla kendini yıkatmak.

Bizdeki oto yıkamacılar görseldekinden çok farklı evet ama tadımızı kaçırmaya gerek var mı şimdi?

BAKKALDAN izin alıp dondurma dolabının içine girmek.

'Allah'ım bu fikir daha önce nasıl aklıma gelmedi?' dediğinizi duyar gibiyiz. Gerçekten de harika bir yöntem doğrusu.

YASTIĞI, nevresimi buzdolabına koyup yatarken çıkartıp sermek.

Şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem.

Denemekten çekinmeyin.

DUŞA girip hava serinleyene kadar çıkmamak.

Ayıların kış uykusunun değişik bir versiyonu gibi düşünün. Yaz uykusu ama duşlu.

ÇOCUKLUĞUMUZUN en büyük keyiflerinden biri; halı yıkamak.

Sokakta ya da balkonda halı yıkama işi size bu kavurucu sıcakları unutturacaktır.

Tertemiz olan halılarınız da bu seçeneğin yanında bonus olarak geliyor.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyanın en pahalı saat markalarından biri olan Rolex'in kazancının yüzde 90'ından fazlası hayır kurumlarına bağışlanmaktadır.

Bunun nedeni şirketin sahibinin yetim olmasıdır.



TESPİTLİ YORUM

@kerbelamahkumu 3 yaş grubu çocuklara bir şey yaptırmak istediğinizde sizin seçtiğiniz 2 alternatifi ona sunmanız ve bu ikisinden birini seçmesini istemeniz gerekiyormuş.

Kendi seçimini yaptığını düşündüğü için problem yaratmıyormuş.

Bizin hatun aynısını bana yapıyor şerefsizim.

Yaşım 37.



NE KADAR OLDU?

Kızının Snapchat'te devamlı köpek filtresi kullanmasına sinirlenen bir baba, kızını köpek kafesine kapatalı 5 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Bugün "İnsanlığa faydalı bir şey icat etsen, ne olurdu bu?" diye sorduğum oğlum, "Oyuncak toplayan robot" cevabıyla, zekasıyla sevindirip, üşengeçliğiyle de üzdü beni.