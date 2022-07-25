Sessiz ve sakin insanlar

KONUŞMAKTAN çok düşünmeyi tercih edersin.

Bu yüzden kafanın içi pek gürültülüdür.

AZ konuşursun, çünkü laf kalabalığını sevmezsin.

SÖYLEYECEK çok şeyin vardır, sadece doğru zamanı beklersin.

GENELDE sohbet edecek konu bulamazsın, bunun "konuşmak için konuşmak" olacağını bilirsin.

DUYGULARINI içinde yaşarsın, bazen orada fırtınalar bile kopar ama fark ettirmezsin.

GENELLİKLE birilerine sinirlendiğinde sabredersin, Onu içinde biriktirip salarsın.

Örnek: Hani bazı hocalar vardır, herkes tarafından sevilen sessiz sakin biridir.

Bir gün sabrı taşar ve beklenmedik anda bağırınca sınıf neye uğradığını şaşırır ya, aynen öyle işte.

İLGİ alanındaki bir muhabbet açıldığında kimse seni susturamaz, aralıksız konuşmayı özlediğini fark edersin.

SESSİZ sakin olduğun için kimse senden büyük başarılar beklemez, başardığında herkesin tepkisinden bunu anlayabilirsin.

BİR olay üzerine çok şey yaşadığın için hakkında konuşmanın artık gerek kalmadığını düşünürsün.

ÇOĞU zaman "Konuşsam kimse anlamaz şimdi" diye düşünüp susmayı tercih edersin.

ORTAMA göre farklılık gösterirsin. Tanımadığın ve sana uymayan bir ortamda sessiz takılırsın ama...

...MUTLU olduğun, daralmadığın bir ortamdaysan ortamın popüleri oluverirsin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KOALALAR metabolizma hızlarını yavaşlatmak ve vücut enerjilerini korumak için günde en az 20 saat uyurlar.



TESPİTLİ YORUM

HAYAT şartları küfürsüz yaşamak için hiç elverişli değil.



NE KADAR OLDU?

Van'da vatandaşlara uyarı için reklam tabelalarına " Nalet gele bele koronavirüse" yazdırılalı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@zelihaakincicek Eve iki sinek bir böcek girmiş. 4 yaşındaki oğlum "Şimdi onlar için bir zehir hazırlayacağım" dedi. Elinde dezenfektan şişesi ile geldi her yere sıkıyor.

Eşim dedi ki "İçinde ne var nasıl hazırladın?" Diyor ki "Çişim ve sabun." O kadar rahat o kadar doğal. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü.



GÜLÜYORUM

BİR bilim adamı pirelerle deney yapıyor. Pireye "Sıçra" diyor.

Pire sıçrıyor.

Pirenin kanatlarını koparıyor ve "Sıçra" diyor, pire yine sıçrıyor!

Raporunu şöyle yazıyor; "Pire kanatları kopmuş olarak zıpladı." Ayaklarını koparıyor ve "Sıçra" diyor, pire zıplayamayınca 2. raporu şöyle yazıyor;

"Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor."