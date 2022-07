İnsan sevildiğini anladığı anlar

SOĞUK mu soğuk bir günde dışarıdan geldiğinizde, hemen ellerinizi avucunun içine alıp ısıtmaya çalıştığında;

UYUYOR olsanız bile uyanacak olmanıza aldırmadan yanınıza gelip iyice sokulduğunda;

TARTIŞMALARINIZIN, kırgınlıklarınızın ardından, "Seninle böyle olmaya dayanamıyorum" dediğinde;

EN pasaklı olduğunuz halinize bakışı ile en bakımlı halinize bakışı arasında sevgi farkı olmadığını gördüğünüzde;

YANINIZDA uyurken bile onu ne kadar özlediğinizi fark ettiğinizde;

KARŞINIZDA nefes almaksızın konuşurken yanaklarına düşen saçlarını kulağının arkasına attığınızda;

SİZ kitabınızı okumaya dalmışke fark edilmemeye çalışarak göz ucuyla sizi hayranlıkla izlediğini gördüğünüzde;

O BAMBAŞKA şeylerle ilgilenirken, hiç fark ettirmeden onu uzun uzun izlediğinizde;

UYUDUĞUNUZU düşündüğü bir anda, fısıldayarak "Seni seviyorum" dediğini duyduğunuzda;

SİZE sinirlendiğinde kırmamak için söyleyeceği kelimeyi özenle seçmeye çalışmak için gösterdiği çabayı gördüğünüzde;

UZAK bir şehirdeyken ve görüşmeniz pek olası değilken sizin için şehre geldiğini öğrendiğinizde;

AYNI anda aynı şeyi düşündüğünüzü anlayınca hiçbir şey demeden birbirinize bakıp gülümsediğinizde;

BİR şeyi yaparken sizi mutlu etmek amacıyla değil, gerçekten onu yaparken mutlu hissettiğini anladığınızda;

YAPTIĞINIZ hareketin, söylediğiniz sözün gerçekten ne anlama geldiğini en çok onun anladığını gördüğünüzde;

TV KARŞISINDA uykuya dalmışken battaniye getirip sizi uyandırmadan üstünüzü örtmeye çalıştığında;

SAÇMALAMAK istediğinizde bir an bile olsa garipsemeyip sizinle birlikte saçmalayabildiğinde;

SİZİ eskisinden daha iyi, daha anlayışlı, daha mutlu bir insan haline getirmeye başladığını hissettiğinizde;

KALABALIK bir ortamda bir espri yaptığınızda herkes size bakıp, gülüp başını çevirmişken, o iki saniye daha size bakıp gülümsediğinde;

GECENİN bir yarısında sizi uyandırıp elimi tut, konuş, sarıl, öp diye istekler sıraladığında;

EN beklenmedik bir anda sebepsiz yere sımsıkı sarıldığında;

ASLINDA onu daha çok sevdiğinizi anladığınız an, onunla geçirdiğiniz her andır.

VE bir gün gitmesine göz yumduğunuzda onu ne kadar çok sevdiğinizi en çok da o zaman anlarsınız.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Şarkı söylemek, endorfin ve oksitosin hormonlarının salgılanmasını sağlar, kalp atış hızınızı ve kortizol seviyenizin düşmesine yardımcı olur.

Yani şarkı söylemekte kötü olsanız bile bunun mutlu olmanızı sağladığını unutmayın.



TESPİTLİ YORUM

@bosadevam Aga bu hayat torunlara da anlatılmaz he, sus pus oturcaz mecbur...



NE KADAR OLDU?

Ankara'da göz ameliyatı olan adam, gözlerini açar açmaz faturayı görünce "Türk lirasından altı sıfır atılmamış mıydı?" diyerek hastaneden kaçalı 16 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@niyebeabi Arkadaş manitasıyla foto çektirmiş. Kızın ismi de Beste.

Kanka fotoyu dedi paylaşıcam da açıklamaya ne yazim.

"Bethoveen, Mozart işine baksın, en güzel 'beste' benimki" yaz dedim.

Yazmış. Nikah tarihi bakıyorlar şimdi.