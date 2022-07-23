Sivrisinekgiller

YAZIN gelmesiyle insanlar sıcaktan bayılacak gibi kendini serin yerlere atmaya başlar.

Bazı insanlar sıcağa katlansa da bir şeye katlanamaz; sivrisinek!

Öyle herkesin derdi değildir bu. Bazı insanlara asla sivrisinek yaklaşmaz, onların kafası rahattır.

Sivrisinekleri mıknatıs gibi üstüne çekenler içinse çileli günler başlar.

Ne kadar önlem alsan da sivrisinek bir şekilde seni bulur ve ısırır. İnsanı fazlasıyla geren bir durumdur. Bu günlerde delirmişcesine sinekleri başından savmaya çalışırsın. Dışarıda otururken hep tetiktesindir, manzaranın ya da günün keyfinin içine ederler.

Sprey de sıksan, kapalı mekanda da otursan gelir seni bulur ve iğnesinin tadına bakarsın.

İnsanı sinirden ağlatacak kadar kaşınırsın. Isırık yerine dokunmadan duramazsın. Sivrisineğin ısırdığı yerleri kaşırken büyük bir haz alabilirsin ya da sinirlenirsin. Derin yavaşça kızarmaya ve kabarmaya başlar.

Özellikle akşam olurken sivrisineklerden kaçma faslı başlar.

Sineklik olmayan kapı ve pencereler kapatılır, evin içinde etrafa dikkatlice bakılır.

Mis gibi uykuya dalmışken her şey sivrisineklerin sana doğru hamle yapmasıyla biter.

Bir anda kulağına yaklaşan bir vızıltıyla gözlerini açarsın.

Kulağının dibinde uçmaya başlamıştır. Kalkıp bulmaya çalıştığında etrafta görünmez.

Saatlerce seni uykudan mahrum bırakabilir.

Duvarlara, perdenin arkasına ve dolapların üstüne bakarsın ama bulma ihtimalin çok zayıftır. Umutsuzca tekrar yatağa girersin.

Pikeyi kafana kadar çekip seni ısırmaması için elinden geleni yaparsın. Elbette işe yaramaz.

Birkaç dakika sonra yine aynı vızıltı kulağına gelmeye başlar. Gidip ayağından ısırması ve kanının emip defolmasına razıyken o kulağının dibine girer ve uykunu zehir eder.

Reflekslerin hızlıysa sineği alt edebilirsin ama bunu yapmak pek de kolay değildir.

Sinek ürkmeden çevik bir hamle yapman gerekir.

Eğer sineği öldürebildiysen inanılmaz bir huzur bulursun.

Yatağa tekrar yattığında yüzünde kocaman bir gülümseme belirir.

Çok büyük bir iş başarmış gibisindir ancak bu sahneler yaz boyunca onlarca gece tekrarlanıp durur...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

18:00 - 20:00 saatleri, insanların en duygusal olduğu ve ağlamaya en müsait olduğu saatlerdir.



TESPİTLİ YORUM

@atakanpekli Bi arkadaşım ile sevgilisi eline ayrı ayrı lo-ve yazdırmıştı.

Ayrıldılar ve kızın elinde lo yazıyo :(



NE KADAR OLDU?

Bartın'ın Amasra ileçesinde, Roma döneminde yapılan yaklaşık 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'na sprey boyayla "ZALIM" yazarak sosyal medya hesabında paylaşan apaçi hakkında soruşturma açılalı 6 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@avukatergunn Akşam üzeri anlaşmalı boşanmak için bir çift geldi, 20 bin lira istedim, adam kadına döndü "o paraya gel Fethiyede 3 gece 4 gün tatil yapalım, avukata yedirmeyelim" dedi. Kadın da "biz biraz daha düşünelim" dedi, gittiler.

Hissiyatım kadın tatili de yapacak öyle gelecek.