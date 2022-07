Evlilikten sonra öğrenilen şeyler

Ekşi Sözlük'te 'Erkeklerin Evlenmeden Önce Varlığından Dahi Haberdar Olmadığı Şeyler' entrysine yazılan yorumlar gükdürüryor.

4 Faturalar. evlenmeden önce her şey devletten sanıyordum.

ilde 4 Göz altı kremi, göz üstü kremi, yanak yanı kremi, parmak arası güneş kremi.

dr shephard ameliyathaneye 4 Farlatan. Tek geçerim!

crowley 4 Mutfaktaki çöp kovası.

Eşimde gözlemlediğim durum bu. cünkü eline gecen her atığı, çöpü neresi denk gelirse artık muhtelif yerlere bırakıyor. tabi ben de arkasından topluyorum. henüz çöp kovasının varlığına adaptasyon saglayamadı.

benzinsiz otomobil 4 Kirpikleri kıvırma şeysi.

cappari 4 Nesnelerin yanı sıra yeni renkler de öğrenilir, genel kültür artar.

Fuşya, çivit mavisi, lila, saks mavisi, bal köpüğü gibi sadece kadınların görebildiği renklerin varlığından haberdar olunur.

theos ek mekhanes 4 Bolero. gördüğüm en saçma giyecek.

kintaro 4 Bir doğum kontrol yöntemi olarak gri eşofman altı, babaanne patiği, temizlik bezi olarak emekliliğine az kalmış pijama üstü...

lostdiary 4 Bulaşık makinesi tuzu...

osmanosmanci 4 Saç. Ama çok saç. Her yer saç. Evlenmeden önce onlar ne güzel duruyordu onların kafasında. Evlendikten sonra sapır sapır yerlerde, banyoda, masada, elbiselerde...

Acaba erkekler mi neden oluyor bu kadar dökülmesine, bilemiyorum. Olamaz mı, olabilir.

gokayozcoban 4 Cibinlik.

vayefendim 4 Misafir havlusu Misafir yemek takımı Misafir banyo paspası Misafir terliği Misafir nevresim takımı Misafir halısı Misafir pijaması Misafir diş fırçası Misafir banyosu

