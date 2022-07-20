Anestezi sonrası

EKŞİ SÖZLÜK yazarı Punkertifo'nun paylaştığı anestezi sonrası komik ayılma repliği...

Bir arkadaşın başından geçen ilginç bir olayı aynen size aktarıyorum:

Bizim arkadaş ağır bir ameliyat geçirmiştir.

Yattığı odada annesi ve babası endişe dolu gözlerle oğullarının sağ salim uyanmasını bekliyorlardır.

Tam narkozun etkisinden çıkacacağı anda doktor (Artık oksijen mi, argon mu, metan mı bilmiyorum) bir gaz tüpünün vanasını açmıştır ve oda bembeyaz bir gazla dolmaya başlamıştır. Tam bu esnada da anne, oğlu bu gazdan etkilenmesin diye yatağının düğmesine basmıştır ve yatak yavaş yavaş yükselmeye başlamıştır. İşte o anda bizim eleman uyanıyor ve karşısındaki tablo çok acayip geliyor ona:

Ağlamaklı gözlerle izleyen bir anne ve de bir baba, endişeli bir doktor suratı, sağdan soldan odayı sarmış bembeyaz bir bulut kütlesi ve de vücudu sürekli yükseliyor.

Narkozdan çıkmış 3 gramlık beyniyle o anda yıldırım kararı vermiş bizim eleman ve öldüğüne, ruhunun da göğe yükseldiğine kanaat getirmiş. Ölmenin verdiği hafif kırgınlık ve kızgınlıktan olacak ki, şunlar dökülüvermiş ağzından:

"Senin Allah belanı versin e mi doktor gibi beceriksiz, öldürdün lan benii...!!"

LÜZUMSUZ BİLGİLER

BİR iş görüşmesine gittiğinizde görüşme yapan ilk veya son kişi olmaya çalışın.İnsanlar ilk ve son kişileri ortadakilerden daha net hatırlarlar.

TESPİTLİ YORUM

Neredesin diye soruyor ise bir kadın, koordinat vermenize lüzum yok! 'Bir ömür sendeyim' demeniz yeterlidir.

NE KADAR OLDU?

Batman'da 100 yıldır adak adanan türbe boş çıkalı 6 YIL OLDU

GÜLÜYORUM

Adam son derece gururlanarak kendinden bahsediyordu:

"Ben akordeonu alıp çalmaya başlayınca herkesi ayağa kaldırırım." Arkadaşı şaşırır:

- Demek o kadar ustasınız bu enstrümanda!

- Yok canım, ben sadece milli marşı çalmasını bilirim...

ALKIŞLIYORUM

OKULA bu yıl başlayan oğluma "Bu hafta karne alıyorsunuz, karnen nasıl acaba?" dedim.

Cevap olarak, "Bilmiyorum pek takip etmedim, not pek önemli değil benim için.

Ben okumayı öğrendim ya, ona bakarım" dedi.

Adam ölçme değerlendirmeyi kendi yapıyor, karne falan lazım değil bize.