Emlak dili ve edebiyatı

KAPORA: Gitme başka emlakçıya, yatarım paraya aheste aheste.

SÜPER LÜKS:

Evin muslukları falan var, inanmazsınız klozeti bile var banyosunun...

KOMBILI: Eşek gibi depozito isterim.

BEKARA OLUR: Evde fareler ile hamam böcekleri tek kale mac yapıyor.

NOSTALJIK

YÜKSEK TAVANLI:

İkinci Meşrutiyet'ten beri ev badana görmedi. Tesisat falan hak getire. Giren tetanoz oluyor. Isınmak için de ufo filan kurarsın artık eşek değilsen.

TERTEMIZ: Marleylerin üstünü laminat kaplattık, mutfak dolaplarına kulp taktık, mabadımız tavana vurdu. 2 memur kefil+bin dolar depozito+komisyon, işine gelirse.

2+l: Cücük kadar arsaya apartman diktik, biraz şekilsiz oldu ama Allah'tan merkezi, elimizi öpene veriyoruz. O salona da iki berjer koltuktan fazlası girmez, boşuna uğraşmayın.

GIYINME ODALI:

Böyle böyle brüt metrekareden düşüyoruz, tapuya gidince aklınız başınıza gelir herhalde.

İŞYERINE KONUTA

UYGUN: At bağladık geçen o bile durmadı.

GIRIŞ ÖN CEPE:

Türkçe'yi yeni öğrendim ama tuttuğumu bırakmam.

Adım Samuel, 25 yaşım.

GÜNEŞ ALIR: Sadece mutfak, banyo ve küçük oda aydınlığa bakıyor...

HAVADAR: Penceleri açılıyor.

YÜKSEK GIRIŞ: Zeminin dibi.

ŞIRIN BAHÇE KATI:

Arkada kıç kadar bir boşluk var, iki saksı koyarsın, yeşillik falan görmüş olursun işte. Kedi, fare, bötür, böcek özel bir habibatı var yani.

SIFIRLANMIŞ: Ev berbattı ama makyajladık.

MERKEZI YERDE:

Şu gördüğün yokuşu ciğerin el verdiğince 15 dakikada çıkarsan, ordan saat başı geçen otobüsle yaklaşık 1 saat sonra şehir merkezindesin.

KOT FARKINDAN

DOLAYI: Önden çatı katı diye kakalamaya çalıştığım bu daire arkadan -2. kat ediyor. Müteahhit laz.

ABI BU EVIN MÜŞ-

TERI ÇOK ISTERSEN

KAPORA BIRAK: Uzun zamandır senin gibi kerizini görmedim. Hazır seni bulmuşken kakalayayım bu evi.

MASRAFSIZ EV:

Parkeler değişecek, en az iki kat boya,bütün kapı kolları ve prizler değişecek.

DENIZ MANZARALI:

Pencereden kafanı uzatıcan, azcık aşağı sarkıcan, biraz da sol yap ahan da deniz ama dikkat et aşağı düşmiyecen!



LÜZUMSUZ BILGILER

KARPUZ seçerken vurmak ne kadar zevkli olsa da, asıl bakmanız gereken yeşil çizgilerdir.

Koyu çizgiler daha kalınsa, karpuzunuz lezzetlidir.



NE KADAR OLDU?

Askere moral olsun diye sık sık orduya ziyarette bulunan Cüneyt Arkın, terör örgütlerinden gelen seni ve aileni öldürürüz tehditlerine karşı; "Ölüm korkusu Avrupa'nın özelliğidir.

Biz Türkler vatan için ölmeyiz, şehit oluruz!

Tüm ailemi öldürseler bile askerimizin yanındayım" diyeli 6 yıl oldu.



AlkışlıYorum

BUGÜN bir arkadaşlık sitesindeki kişisel bilgilere bakıyorum. Burcu balık, beslediği evcil hayvan balık, en iyi pişirdiği yemek balık, hobileri balık tutmak...

Bir tek aradığı, arkadaşa deniz kızı yazmamış Maşallah!