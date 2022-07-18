Bir annenin yapabilecekleri

ANNELERİN, özellikle de çocukları söz konusu olduğunda yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir blogger yazarının annesiyle olan anısı da bunun en basit ve en güzel örneği olabilecek hikayelerden biri:

Amerika'dayım o zaman.

Tatil için Türkiye'ye, eve geleceğim. Kardan dolayı uçak ertesi sabahın körüne ertelendi. Telefonda durumu anneme söyledikten sonra yattım uyudum.

O zamanlar modemler dial up, hattım da tek. Kabloyu bir telefona bağlıyorum, bir modeme, öyle bağlanıyorum.

Gece de yatmadan azcık internette takılmışım, sonra da unutmuşum, telefon kablosunu modeme takılı bırakmışım. Cep telefonunun da şarjı bitmesin mi?

Neyse ben sabah saatin alarmıyla kalktım, hazırlanıyorum falan... Kapı çaldı. "Allah Allah" dedim, sabah 7 çünkü...

Uyku mahmurluğuyla açtım, karşımda bir kadın, Türkçe olarak "Anneniz sizi aramış ulaşamamış, uçağınız varmış, sizi uyandırmamı istedi." - ????

Kimsin ya sen? Neden Türkçe konuşuyorsun?

Annem seni nerden tanıyor?

Neler oluyor? Ben nerdeyim?

Yoksa ben aslında Türkiye'ye gittim de kar-mar hepsi rüya mıydı? Ya da manyak mısınız?

Meğer neymiş, sonra çözüldü.

Evimin hemen yanında bir Türk restoranı vardı. Annem bana ulaşamayınca ağır uyuduğumu da bildiğinden uçağı kaçırırım korkusuyla gitmiş internetten o restoranı bulmuş, aramış, rica etmiş, kadıncağız da kırmamış gelmiş.

Ama yuh yani. Ben o an aşırı dumur olmuştum, sanırım bir daha o kadar dumur olmadım hatta.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

TİTANIK'İN enkazını isterseniz ziyaret edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Ama tabii sadece 150 bin 129 dolarcığınız varsa!

Çok istiyorsanız ve 'N'olucak canım, biriktiririm!' diyorsanız acele etmeniz lazım...

Çünkü uzmanların yeni keşfettiği 'Halomonas Titanicae' adlı bir bakteri, gemi enkazını yiyip bitiriyor. Bilim adamlarına göre, 20 yıl içerisinde Titanik'ten geriye bir şey kalmayacak.

TESPİTLİ YORUM

@caylakatanas BUTIK otel olsun, evimizin rahatlığını buluruz diye geldiğim otelde, otel sahibi "Biz bir aileyiz" deyip sabah beni ekmek almaya gönderdi.

NE KADAR OLDU?

Litvanya'nın başkenti Vilnus'un Belediye Başkanı Arturas Zuokas, şehir merkezine park edilen araçların üzerinden tankla geçerek ceza uygulayalı 11 YIL OLDU

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