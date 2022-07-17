‘Seni seviyorum’dan daha önemli

SIRF siz gidiyorsunuz diye, aslında gitmek istemediği bir yere gidiyor.

EĞER hastaysanız, kendisine bulaşmasını da göze alarak cuma akşamını sizinle geçirebilir.

ARKADAŞLARINIZIN içeceklerini de ısmarlıyor.

YEMEK için sizin istediğiniz yere gidiyor.

SİZE özel abur cubur alıyor.

BİR seyahat sonrası kendi evine bile uğramadan sizin yanınıza geliyor.

SİZE her zaman mesaj atıyor, uygun olmadığı durumlarda bile.

SÖYLEDİĞİNİZ küçük şeylere önem veriyor ve sonradan hatırlıyor.

ARKADAŞLARINIZLA kendi arkadaşlarını buluşturmaya çalışıyor.

UYANDIĞINIZDA size ne kadar güzel göründüğünüzü söylüyor, dünün makyajı her ne kadar yüzünüzde dalgalanıyor olsa da...

HATTA, önemsiz dramalardan bahsetmenizi dinliyormuş gibi bile görünüyor.

ARKADAŞLARININ yanındayken farklı davranmıyor.

ONUNLA konuştuğunuzda gerçekten tavsiye veriyor.

EKSTRA çantanızı taşıyor, şu oldukça feminen olanı...

SİZİ sevdiğini söylemesine gerek yok.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yeşil ördekler tek eşlidir, eşleri ölünce suyun dibine dalıp intihar ederler. Bu intiharların çoğu İtalya Como Gölü ve Ankara Çubuk Karagöl'de yaygındır. Sozlerinin anonim, bestesinin Kazancı Bedih tarafından yapıldığı parça bu yüzden vardır. "Yeşil ördek gibi daldım göllere!"

TESPİTLİ YORUM

@haintrn Sabah 60 kişinin arasından kalabalığı yararak polikliniğe girmeye çalışıyorum. Abla beni dirsekleyip, ittirip kendi girdi içeri, ben dışarıda kaldım. Dur bakayım bensiz ne yapacak içeride diye bekledim, çıktı "Doktor yok" diyor. Eee doktoru çıynadın, ezdin az önce kapıda gelemedi ki doktor.

NE KADAR OLDU?

Doktorlar, "Sigarayı bırakmazsan futbol oynayamazsın" deyince, Cruyff'un da futbolu bırakalı 37 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

İki buçuk yaşındaki yeğenimi sabaha karşı 05.00 sularında ayaklarımda sallayarak uyutma çabalarım onun uyuduğunu teyit etmek için durup suratına bakmamla son buluyor: "Bana mı bakıyon sen?"