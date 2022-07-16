Beklenmedik mutluluk

ÇOK gürültü yapmış olduğunuz o gün, alt komşunun evde olmaması...

Ben de diyorum bu saate kadar nasıl oldu da hala kapıya dayanmadılar. Çünkü mutluluk bağırılır...

TELEFONUNU kaybettikten sonra aradığında arkadaşının, "Telefonun bende kalmış hocam" sesi...

'Oh bee! Dile benden ne dilersen, ne istersen alcam' dedirtir bu haber.

Mutluluk aranır...

MONTUNUZUN cebinde geçen kıştan kalmış para unuttuğunuzu fark edivermek...

Kendimi hiç bu kadar şanslı hissetmemiştim.

Mutluluk bulunur...

ARABAYA biner binmez, radyoyu açtığında bir anda en sevdiğin şarkının başlayıvermesi...

Sevinçten arabayı kullanamıyorum! Çünkü mutluluk dinlenir...

BUZLUKTAKİ dondurma kutusundan, barbunya yerine gerçekten dondurma çıktığı an...

Bu tarz sürprizlere hiç hazırlıklı değiliz ki anneciğim. Mutluluk yenir...

EN sevdiğin fenomenin, yazdığın tweeti like'laması...

Ben sanırım ünlü oldum anneeee. Mutluluk like'lanır...

BİR pazartesi günü, kar yağışı nedeniyle iş yerlerinin ve okulların tatil edilmesi...

Sorsanız kardan dolayı okula gidemeyiz, ama tüm arkadaşlarımızla buluşup bunu kutlayabiliriz. Mutluluk kutlanır...

BİNDİĞİN otobüste son boş kalan koltuğu senin kapman...

Evi falan üstüme yapsanız böyle mutlu olamazdım! Çünkü mutluluk kapılır...

UZUN süredir oynadığın oyunda level atlamak...

Sınavlarıma çalışmadım seni geçebilmek için!

Çünkü mutluluk oynanır...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

KADINLAR, özgüvenlerinin yüksek olduğunu ve agresif olmadıklarını düşündükleri için tok ve boğuk sesli erkekleri tercih ederler. Anne karnında işitme duyusu daha aktiftir. Kulağa derin, kalın ve titreşimli halde gelen sesler, dışarıdayken duyduğumuz kalın tonlu erkek sesine çok benzer. Kalın ve tok sesler bu nedenle daha karizmatik bulunur.

TESPİTLİ YORUM

@glcn_rl 10 km yürüdüm, iki tane 500 ml su içtim, 6 TL; km'de 60 kuruş yakmışım...

NE KADAR OLDU?

Maradona, muhabirin "İspanya'da başarılı olabilecek misin?" sorusuna, "Niye top orada yuvarlak değil mi?" cevabını vereli 39 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Şu an çalıştığım işe girdiğimde formdaki, "Ne kadar maaş istersiniz?" bölümüne "Ağanın eli tutulmaz'' yazmıştım. İşe kabul edildim mi? Hem de ertesi gün. Kendimi seviyor muyum? Eveet.