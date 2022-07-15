Yallah şoför yallah

- Uygun bir yerde durur musunuz?

-....

Daha yüksek sesle;

- Uygun bir yerde durur musunuuuuuz?

- Ben de durmak için uygun bir yer arıyorum zaten.



- Kaptan son durak nere?

- Son durak kara toprak yi genimm!

- !?!? Peki



- Işıklarda inebilir miyim?

- Neden yavrum karanlıktan korkuyor musun?



- Durakta inebilirmiim? (Şoför durağı biraz gecer) - Durakta demiştim ya..

- Durakta mı yaşıyosun be kadın...



- Selamünaleyküm.

- Aleykümselam.

- Burada Bayrampaşa Karakolu varmış?

- Ne karakolu?

- Bayrampaşa karakolu.

- Valla Bayrampaşa'da bi karakol var ama?

- O ne karakolu?

- Bayrampaşa karakolu.



Yolcunun sigarası bitmiştir.

Fakat minibüste olduğunu unutmaktadır.

- Bir Monte Carlo lütfen - Abla bu Bakırköy'e gider.



Arkadaşla Üsküdar dolmuşunda - Müsait bir yerde inebilirmiyiz.. -(Şoför arkasını dönerek) Abburuzuttun mu?

- Ha..

- Zııt.. Ha ha ha şaka şaka.



- Şoför bey ileriki ışıklarda indirebilirmisiniz lütfen?

- Ne yalvarıyon bacım, indir de indirek.



Bursa'da vuku bulan bir hadise;

- Abi heykele çıkıyo mu?

- Yok abi, yanından geçiyo.



Minibüs Harem'den Gebze yönüne doğru gitmektedir.

- Sahrayı Cedid'den önce incek var mı?

- Şoför bey ben Maltepe'de incem.

- Bilmem nereden geçer mi?

- Evet ablacım.

- Ya geldiğimizde beni indirir misiniz?

- Son durakta ineceksiniz.

- Son durağa gelince haber verin lütfen.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ANTİK Roma'ya çok şey borçluyuz.

Sonuçta, yollar, su kemerleri ve hatta kanalizasyon sistemleri gibi şeyler icat ettiler. Fakat onlardan örnek almadığımız bir şey var:

Ağız temizliği uygulamaları.

Çünkü eski Romalılar ağızlarını yıkamak için idrar kullanıyorlardı.

Gerçekten.

TESPİTLİ YORUM

Biz de yıllar sonra birilerinin atası olacağız. Kıvırcık saçlı kızlar candır diye atasözü mü olur yapmayın etmeyin.

NE KADAR OLDU?

Antalya'da bir banka şubesinin çalışanları, banka kapısını açık unutup öğle yemeğine gideli... 12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Kardeşimin evindeyiz. Ev misafir dolu. 4 yaşındaki yeğenim burnunu karıştırdıktan sonra, burnundan çıkan parçayla koşarak kızkardeşimin yanına geldi. Parmağını annesine gösterip ''Anne!

Bunu ne yapayım?'' diye sordu. Kardeşim ''Koş oğlum, lavaboda ellerini yıka'' diye cevap verdi. Yeğenimin cevabı gecikmedi:

''Ama anne, babamla sen karıştırdıktan sonra hep yere atıyorsunuz.''