Tatile gidip delik ceple dönenler

TATİLE çıkıp kafaları tazelemek, bronzlaşmak, sevdiklerimizle güzel anlar biriktirmek istiyoruz ama tatil yerleri, elimizde ne var ne yok her şeyi almak istiyor gibi.

Cebimizde deliklerle şehir yaşantısına geri dönüyoruz.

Uçak bileti mi satın alıyoruz özel uçak mı kiralıyoruz, bu nedir kardeşim?

Ne güzel tatil planları yapmıştık, mutlu mesut tatilimize gidecektik. Tatil için ayırdığımız bütçenin yarısını gidiş dönüş uçak biletine verdik...

Hop geldik havaalanına.

Çok valiz var bir taksi tutalım dedik. Taksimetreye bakmaktan yolu bulamadık!

Gitti paracıklar.

Otelde kalmak hayal oldu zaten, pansiyon tutalım dedik.

Hem kahvaltısı da varmış...

Kahvaltı diye önümüze iki zeytin koydular. Kardeşim bir dilim ekmek için bile para istiyorlar bu nedir yahu???

"Kahvaltımız da fiyata dahildir" cümlesini duyduğumuzda hayal ettiğimiz kahvaltı kesinlikle bu değildi...

Denize inelim oooohhh ferahlayalım dedik. Şezlong kiralamak için hop yine gitti paralar. Sahile girmek için de para verdik. Ya bu deniz herkesin değil mi, n'apıyosunuz?..

Susadık. Kuruduk kaldık. Bir şişe su alsın diye arkadaşımızı markete yolladık. Bir geldi ki surat beş karış...

Bir şişe suya 10 TL vermiş garibim...

Acıktık yemek yiyelim dedik, ee hadi bir restorana girelim. Restoranı satın almışız gibi hesap geldi.

5 kişi iki menüyü bölüşmüştük oysa ki...

Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi...

Balık yiyelim dedik, üstümüzdeki evleri ipotek ettirmek zorunda kaldık.

Kılçıkları da paket yaptırdık.

Akşam bir eğlenelim ooh kurtlarımızı dökelim dedik, hesabı ödemek için kredi çekmemiz gerekti.

Ne eğlence kaldı ne keyif...

Zorlu şartlarda geçen bir iki gün sonunda 'Yeter artık evimize dönelim bitsin bu çile' dedik. Hop yine taksiye paraları bayıldık.

Tatile çıkmak artık şöyle bir köşede dursun.

Tüm yıl 2 gün tatil yapabilmek için çalıştık o da burnumuzdan geldi. Lanet olsun böyle tatil anlayışına :(



LÜZUMSUZ BİLGİLER

UÇAKLARDA, uçağın düşme ihtimaline karşı kalkış ve iniş öncesinde ışıkları kapatırlar.

Böylece gözlerinizin karanlığa alışması süre alır ve olası bir kazada yaşananları net olarak görme ihtimaliniz de düşer. Ayrıca dışardan bakıldığında hayatta kalanları görebilmek için camların panjurlarını açtırırlar.



NE KADAR OLDU?

Şırnak'ta Türkçe bilmeyen dul ve 10 çocuk babası bir vatandaş, 3000 TL başlık parası vererek aldığı kız gerdekte erkek çıkalı 17 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@banubdgl 85 yaşındaki anneannem demişti ki: "Bir yaştan sonra çimlere bile yatamıyorsun, öldü diye 112 çağırıyorlar.

Tadını çıkar hayatın.

Git çimlere yat." Sabah ilk iş söz.



ALKIŞLIYORUM

Son derece gergin bindiğim minibüsün kaza yapıp taksiye çarpmasının üstüne ağlamak üzereyken beni kahkahalara boğan, yurdum polisinin bizi ve etrafımıza toplanmış kalabalığı görünce yaptığı müthiş "Napıyosunuz laa!" anonsudur.