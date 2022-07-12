Bayram mesajına göre karakter analizi

HER bayram mesajlardan kişilik analizi yapar olduk.

Teknolojiyle beraber bayram kutlamaları da ev telefonuyla aramaktan kısa mesaj atmaya doğru gitti. Kısa mesajlar ise biçim biçim, renk renk adeta.

Nasıl mı? İşte böyle.

İnternetten şöyle afilli bir şeyler bulurum...

Her bayram büyük sevinçle mesaj araştırması yapan, oldukça araştırmacı bir o kadar da duygusal kişidir. Üstüne gitmemeliyiz.

İyi insanlardır aslında.

Üzmeyelim.

Bayram gelmiş neyime, seni özledim be!

Her fırsatı sevdiği insana ulaşmak için kullanan bu kişi için işler oldukça zordur. Tüm belirli günler ve haftalara hakimdir. Kurban bayramında attığı mesajın aynısı kabotaj bayramında da atma ihtimali olan ısrarcı bir kişidir.

Kendi şiirimi kendim yazarım ki!

Olmak istediği ama olamadığı edebiyatçı yönünü, böyle günler olmasa gösteremeyecek içine kapanık kişinin durumu da oldukça içler acısıdır.

Bayramdan bayrama özlü sözlerle harmanlanmış tebrik mesajlarını özenle hazırlar.

Desteklenmesi gerekir.

Bu mesajı tüm eski sevgililere atayım, kim dönerse artık...

Her fırsatı ekmeğe dönüştüren çapkınlığı meslek edinmiş bu kişinin sorunu nedir bilinmez. Ara ara "Çok yalnızım" tribine girse de yalnızlığı 3, bilemedin 4 gün sürer. O da ona yeter zaten.

Çünkü özünde çok yalnızdır.

"Çok kadın hiç kadındır demişler" zamanında.

Tüm rehbere gidecek mütevazı cümleler işimi görür...

Bayram kutlamayı görev bilinciyle yerine getiren kişi, hizmet sektöründe çalışsa çok başarılı olacak kişidir. Her bayram yapılması gereken işlerden biri de toplu bir mesajla eşin dostun gönlünü almak, bu yaptığından da küçük bir gurur duymaktır.

Küçük şakalarla bayram tadınız ben olacağım...

Bu kişinin bayram, eş, dost, tanıdık pek umurunda değildir. Küçük şakalar ya da birtakım trollükler yaparak mesaj trafiğinin yüksek olduğu bu günleri değerlendirir. Zaten hayata geliş amacı trollük yapmaktır.

Şöyle güzel bir resim yollasam da işimi görür aslında!

Teyze ruhludur. Arka planda güller, şekerler konsepte ne uygunsa yollamaktan çekinmez, hatta bu yaptığını çok hoş bir jest olarak düşünür. Hoş insanlardır aslında.

Ya da şöyle hareketli bir MMS atsam çok havalı olmaz mıyım?

Resimli tebrik mesajı atan teyzenin bir yakını olması kuvvetle muhtemeldir. Bir tık daha öne geçip hareketli bayram mesajını göndermeyi öğrenmiş ve gün yaptığı grupta havasına hava katmıştır.

Sonuna adımı soyadımı eklemezsem kim bilecek benim olduğumu?

Bu kişinin isminin önüne gelebilecek bir titri de olması gerekir. Avukat, diş hekimi gibi. Yazdığı mesajın sonuna titriyle isim ve soy ismini eklediğinde görev başarıyla tamamlanmış olur. Karizmatik tavrını her bayram böyle mesajlarla tamamlar.



MERCEDES

Dedesi, torununu gezdiriyordu.

Önlerinden çok güzel bir otomobil geçti.

Dedesi:

- Bak yavrum, 'düt düt' geçiyor.

Çocuk gayet sakin bir şekilde cevap verdi:

- Dedeciğim, o "düt düt" dediğin; sekiz silindirli, otomatik vitesli, 98 model bir Mercedes'tir.



ÇİŞŞ

Bir gün yardımcıları ile Manş denizinin kıyısına geldiğinde "Denizi kurutup tankları karşıya geçirmek" gibi müthiş bir fikir geliyor aklına...

Ve hemen emir veriyor. Tüm Alman ordusu denize girecek ve denizin suyunu içip bitirecek...

Hitler emir verdi mi akan sular durur.. Eline kaşık, kepçe, maşrapa alan tüm asker denize giriyor ve komutan emri veriyor.

"Bir iki üç iç. Bir iki üç iç. Bir iki üç iç." Bu komutla askerler bütün gün deniz suyunu içiyorlar ve gece olunca istirahate çekiliyorlar. Bir hafta sonra müthiş planının ne halde olduğunu görmek üzere Hitler deniz kenarına geliyor. Görüyor ki denizde bir litre bile eksilme yok.. Tam dönüp komutanlarına bağıracağı sırada karşı sahillerden bir ses duyuyor...

"Bir iki üç çişşşşş. Bir iki üç çişşşşşş. Bir iki üç çişşşşşş.."



KOL KOLA

Erkek ahtapot eğildi, hafif bir sesle dişi ahtapotun kulağına fısıldadı:

- Ne güzel bir gece değil mi sevgilim?... Mehtap, yıldızlar, sen, ben... Ve bu güzel gecede seninle ikimiz böyle kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola, kol kola dolaşıyoruz...



ASLAN

Bir gün aslan ile boğa bara gitmişler.

Bir iki tek attıktan sonra aslan müsaade istemiş.

Boğa bununla dalga geçmiş:

- Koskoca aslansın, Ormanlar kralısın. Saat daha sekiz. Hiç yakışır mı sana kılıbıklık...

Aslan kükremiş:

- Eee beni evde bir aslan bekliyor, seninki gibi bir inek değil...