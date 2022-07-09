Tatili zehir eden şeyler

PLAJDA çalınmasın diye bir gözümüz sürekli çantamızda olduğundan dilediğimizce eğlenememek.

EN iyisi kimseye göstermeden kuma gömün.

SAHİLDE oynayan çocuklarımız kaşla göz arasında kaybolabilir tedirginliğiyle sürekli onlara göz kulak olmak zorunda kalmak.

YAPIŞTIRIN kendinize, sorun kalksın.

SEYAHATİN tam ortasında hasta olup yatak döşek yatmak zorunda kalmak.

GÜZEL hastaneler var otel gibi.

HESAP ödeyeceğimiz sırada elimizi cebimizi attığımızda cüzdanı kaybettiğimizi fark etmek.

SÜRPRİZZZ ne olcak gari artık. Dilenmeye başlayın.

YENİ yerler keşfetmek için gittiğimiz, aslında hepsi birbirine benzeyen sokaklarda kaybolmak.

- ARİFFF! Al kaybolduk.

- Yok be ne kaybolması canımm.

- Dur şu adama bir sor bakayım.

-Yok yok gerek yok.

(Aynı yer 50 kez dönülür)

YENİ tatlar keşfetmek için gittiğimiz restoranda hiçbir yemeğin damak tadımıza uymadığını anlayınca bütün tatil boyunca aç kalmak.

KARPUZ peynir ekmek.

En iyisidir. Bir de karpuzu denizde soğutacaksın.

TATİL bütçemizin neredeyse tamamını konaklamaya harcamak zorunda kalmak.

GÜZEL tatil.

GÜNEŞTE fazla kalıp 200 derece fırında 15 dakika pişmiş et gibi kızarmak.

- Kız bi yerde mangal mı yapıyolar?

- Yok canım sanırım ben piştim.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

VİKTORYA dönemi 19. Yüzyıl İngiltere'sinde doğmuş olsaydık, muhtemelen dişçilerin acımasızlığı karşısında ağzımız açık kalırdı. Çünkü Viktorya döneminde yaşayan insanlar arasında tuhaf ve utanç verici bir gelenek vardı. Bu gelenek, kadınların düğün günlerinde veya doğum günü kutlamalarında dişlerini çektirme geleneğiydi. Bu dişler onlara bir hediye olarak verilirdi. Ama neden başka bir şey değil de diş hediye ediyorlardı hiç düşündünüz mü?

Çünkü, dişlerin sonunda çürüyeceğine inandıkları için, diş maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla gelecekte kullanmak için insanlara bu dişlerden yapılmış takma diş vermek düşünceli bir hareketti



NE KADAR OLDU?

Beykoz'da "Çeşme'ye su almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kız, Çeşme'ye giden otobüse binecekken yakalanalı 14 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@mustafat_7 Instagram storylerinden anladığım kadarıyla arkadaşlarımın yarısı mezun oluyor yarısı da evleniyor.



ALKIŞLIYORUM

BEN elimde bir havlu, mendil niyetine zılgıtlar eşliğinde halay çekiyorum. Annem Kızılderililer gibi etrafta dört dönüyor, babamsa Genç Osman şarkısını söylüyor. Hayır psikolojik sorunlarımız yok, bir yaşındaki yeğenime yemek yedirme çabamız sadece...