Yardımsever hırsız

TWITTER kullanıcısı @birpatider yaşadığı binadaki kedinin suyunu yenilemek için evden çıkan kadının kapıda kalmasının ardından yaşadıkları hepimizi şaşırttı.

Hırsızın kapısını açmasıyla sonlanan hikayenin olay örgüsünü okuyunca çok eğleneceksiniz. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım:

Bu sabah apartman kedisinin suyunu tazelemeye çıktım pijamalarla. Evin kapısı arkamdan kapandı.

Anahtar yok, telefon yok.

Koştum pastaneye çilingiri aramaya. Aradım, adam 1 saatten önce gelemem diyor. Saç düzleştirici prizde ve tost makinesi açık hayatta bekleyemem.

İşe gideceğim hazırlanacağım derken ağlamaya başladım. Yan masada oturan adam kulak misafiri olmuş. 'Abla çilingir yok ama hırsız bir arkadaşım var o olur mu?' dedi. 'Olur tabii ki' dedim.

Geldi hırsız arkadaşımız.

Asansördeki demir uyarı levhasını hooop diye söktü ağzım açık kaldı benim.

Uyarı levhasıyla açacakmış kapıyı. Nitekim açtı da. Dedim para vereyim 'Yok', kahvaltı ısmarlayayım 'Yok'.

'İyi peki' dedim.

Giderken de "Evde değerli hiçbir şey yok bol bol kedi var. Lütfen eve girersen kedilerin kaçmamasına dikkat et" diye ekledim. "Tamam abla" dedi gitti.

Bu da böyle bir anım.

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