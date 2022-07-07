İnternette erkek

Kalp Emojisi:

O seni seviyor. Kalp emojisi, bir erkeğin seni sevdiğinin en büyük işaretlerinden biridir.

Bazı erkekler mor kalp emojisi göndermeyi tercih ederken, bazıları kırmızı olanı tercih eder.

Ama hepsi aynı anlama geliyor.

Zaten bir ilişkiniz olmadıkça, adam sizi sevdiğini söylemek için doğrudan kullanmayacaktır.

Öpücük Emojisi ERKEKLER flört etmek için emoji kullanırlar ve bazen de romantik, mutlu ve gitmeye istekli hissetmenizi sağlamak için emojiyi kullanırlar. Bir erkek gönderdiğinde üfleme öpücük emojisi ruh halinizi aydınlatır ve ona karşı romantik hissetmenizi sağlar.

İnternetteki bir erkeğin senden hoşlandığını nasıl anlarsın?

BİR sürü metin ve flört emojisi gönderiyor.

MERAKLIDIR ve kişisel sorular sorar.

SİZE sık sık iltifat eder.

TUTARLI ve her zaman kişisel zamanınıza saygı duyuyor.

SANA kocaman bir karşılama gülümsemesi veriyor ya da kaşlarını kaldırıyor.

Bir erkek ilgilenmezse sana mesaj atar mı?

BİRAZ güvensiz veya yalnızsa, ona mesaj attığınızda hissettiği duygu muhtemelen harika hissettiriyor ve bu yüzden onu hissetmeye devam etmek istiyor. Bu, başka bir şeyle ilgilenmese bile size mesaj atmaya devam edeceği anlamına gelir.

Bir erkeğin seni çok düşündüğünü nasıl anlarsın?

GÜNAYDIN ve iyi geceler mesajı atar.

SİZE gün boyu rastgele mesajlar gönderir.

SANA bir sürü soru sorar.

SANA çifte mesaj atar.

SOSYAL medya paylaşımlarınızı beğenir ve yorumlar.

ARKADAŞLARIYLA birlikteyken sana mesaj atar.