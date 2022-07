Askerde karşılaşılan tipler

TİKİ olan adam:

Her koğuşta, bölükte en az 1 kişinin tiki vardır. Bazıları küfreder, bazıları güler, bazıları da yerinde duramaz. İlginçlerdir ama alışınca çok keyifli gelirler.

HİÇBİR zaman esprilerine gülünmemesine rağmen ısrarla espri yapan o tip:

O esprilere ilk başlarda ayıp olmasın diye gülersiniz ama devam ettikçe dayanamazsınız.

Büyük bir ızdırap gibi gelir...

HER iş koluna atlayıp bu sefer yırtacağını düşünen ve herkese potansiyel ortak gözü ile bakan:

Üzgünüz ama genellikle hiçbir zaman "yırtamaz"...

HER ortama giren tip:

Herkesle arkadaş olur, bir grup diğeri ile konuşmuyorsa o ikisiyle de konuşur. Çevresi çoktur ama grupta niye olduğunu bilen hiç olmaz.

HER kelimenin arasına küfür sıkıştıran adam:

Ne var bu kadar küfredecek kimse anlamaz ama bu insanlar bir yerden sonra insanı çok yorar.

HERKES harıl harıl çalışırken ne hikmetse hiçbir şey yapmayan o malum kişi:

Sebebi bilinmez ama herkese çok laçka davranır, bir yerden sonra sinir bozar. Siz temizlik yaparsınız, nöbet tutarsınız ama o hep bir yerlerde olur. Nerede olduğunu bilene on puan!

HAFTADA 4 gün düzenli revire giden:

Revirden hiç çıkmaz, tam bir hastalık hastasıdır bunlar.

Yanında kafam koptu deseniz, onun hastalığı daha büyüktür hemen revire koşar!

TUVALET ile yeni tanışan:

Nedense her yerde bir tane vardır böyle, en çok temizlik günlerinde tuvaletleri temizlerken fark edilirler...

EN ufak şeyde bile hemşehrilik yapan şehrinin aşığı o kişi:

Nereli olursan ol sen onun hemşehrisisin...

YOLA çıktığı ilk günden itibaren şafak sayan:

Utanmasa duvarda çetele tutacak, öyle bekliyor şafağı...

UYGUN adım yürüyemeyen o arkadaş:

Bütün herkes onun yüzünden bin kez uygun adım çalışır, eğitimleri bile 5 kere fazla alır. O bir yürüyebilse her şey yerine oturacaktır.

SİVİLDE çok renkli bir hayatı olduğunu iddia eden kolpacı:

En çok o eğlenir, terhis olur olmaz hepinizi ortama götürecektir. En çok en fazla o eğleniyor, artık anlayın bunu. Şu an sadece askerde yoksa o çok eğlenir...

ZENGİN olan kantinci:

Nerede askerlik yaparsanız yapın unutmayın, her kantinci zengindir. Evet biliyoruz kantinciler devre arkadaşınız kategorisine genellikle girmez ama onlar da hiç unutulmaz...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İNSANLARIN akciğerinde köknar ağacı yetişebilir.

Artyom Sidorkin isminde 28 yaşındaki bir hastanın akciğerlerinde, filizlenip büyüyen bir köknar ağacı tohumu soluduğu ortaya çıkmış. Doktorlar bir tümörle karşı karşıya olduklarını düşünürken gerçeğin çok farklı olduğunu bulunca epey şaşırmışlar.



NE KADAR OLDU?

Çarkıfelek programında yerlerde debelenen Mehmet Ali Erbil ve Aysel Gürel'in coşkusuna kapılarak üzerlerine atlayan İsmail Türüt, Aysel Gürel'in 5 kaburgasını kırıp sanatçıyı hastanelik edeli 20 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@DrEmreOzdemir Bir abimizin eşi bankacı, bankalar çalışanına kredi verirken ufak bir indirim yapıyormuş faiz oranında... Abi kredi çekecek olmuş, "Ben sana çekeyim" demiş hanımı. Meğer hesabında o miktar para varmış, kredi çekmiş gibi vermiş bizimkine, her ay faiziyle geri almış.