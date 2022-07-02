KESİNLİKLE "aynen"dir. Bunun bir de 'gelişmesi 'Aynen öyle'...
AY...
Çok da güzeldir kullanması. "Ay saçmalama daha neler", "Ay atıyorsun", "Ay yok artık", "Ay ben sana demedim mi?", "Ay gözü kör olasıca", "Ay sorma canım", "Ay bana bak sen Nejat'ı mı seviyorsun?", "Ay geçen gün bizim manav...", "Ay gelmesine geldik de", "Ay komşular bir alem sorma zaten", "Ay yapmaz mıyım canım benim yaptım tabii", "Ay oram ay buram çok güzel.
CANIM...
DEDİM...
Eve gelen komşuların sohbetlerinde, kendi kadın arkadaşlarımın sohbetlerinde, işyerindeki kadınların kendi aralarındaki sohbetlerinde dikkat ettim en çok kullanılan kelime kökü "dedi". "Demiş, dedi, dedin".
YANEEEE...
Bir de bunu söylerken kafayı sallayıp gözlerini pörtletmiyorlar mı, hayattan soğuyorsun.
ÇOCUK...
Gencinden yaşlısına her erkek için kullanılır galiba.
ONDAN SONRA...
APTAL...
ÇEKEMİYORLAR BİZİ...
TATLIM...
İNANMIYORUM!
20'de "Ay inanmıyorum", 30'larda "Daha neler göreceğiz bakalım", 40'larda "Benim başıma gelmişti zaten"...
İYİ YAPMIŞSIN... eksisyler.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ALMANYA'NIN en alt amatör ligi C Ligi'nde oynayan SV Vonderort kulübünün ikinci takımı, bir maçta yediği 43 golle kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.
Gollerin tamamını yiyen 25 yaşındaki kaleci Marco, hafta içinde yapılan son antrenman sırasında polisler tarafından sahadan gözaltına alınıp götürüldü.
TESPİTLİ YORUM
Duyduğum en komik beddua: Cır cır olduğunda öksürük krizine tutul inşallah!
NE KADAR OLDU?
Petek Dinçöz, "Kadınlar, üç beyazdan uzak durun; tuz, şeker, börek" diyeli 16 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
ANNEM oğluma karşı çok korumacı, bir dediğini iki etmeyen ve yaptığı her hareketi yanlış olsa bile savunan biri.
Geçen akşam oğluma bir şey için kızıyorum, odaya sonradan giren annem ne olduğunu soruyor. Ben de "Canı dayak istiyormuş, neden dövmüyormuşuz diye küsüyor" dedim. Annem hiç düşünmeden olaya giriyor:
"Döverim ben torunumu, kim dövmüyormuş onu bakayım?"
Kadın sohbetlerinde en çok kullanılan kelimeler
KESİNLİKLE "aynen"dir. Bunun bir de 'gelişmesi 'Aynen öyle'...
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