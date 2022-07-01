Doğum günün kutlu olsun

DÜNYADAKİ en güzel et, erkeğin başındaki ettir bence. Yani bu kadar kadın yanılıyor olamaz değil mi aşkım? Yıllar yılı başımın etini yemen dileklerimle, doğum gününü kutlarım.

BUGÜNÜ unuttum sandın değil mi? Hiç unutur muyum hayatım benim.

Ampulün icadının 25. yıl dönümü kutlu olsun.

BENİ çözen alim olur, seni çözen şair olur. Doğum günün ya bugün, güzel dilekler seni bulur.

YENİ yaşını kutlarım, eski yaşını şutlarım. Yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

ALLAH senin bin türlü iyiliğini versin. Nice nice yıllara…

NASIL söyleyeyim bilmiyorum. Meraklandırmak da istemiyorum. O yüzden hemen söylüyorum, seni çok seviyorum ve doğum günün kutluyorum.

TANIDIĞIM en tatlı insansın, eşsiz bir dost, çok süper bir eşsin. Unutma ki çok da farklısın, hani Tarkan diyor ya sen başkasın!

Nice yıllara.

ÖYLE oldu, böyle oldu doğum günün kutlu oldu…

AH canım! Yaşlandın mı sen! Merak etme, sen tanıdığım en tatlı kadınsın.

İyi ki doğdun.

LA bugün neydi, mühim bir gündü ama neydi?

Hatırlayamıyorum. Noel değil, 23 Nisan değil neydi?

Hatırlarsan bana yaz. Doğum gününü unuttum sandın demi, nice yıllara…

YUKARDAKİLERİ izin verirseniz benim 9 senedir kahrımı çeken biricik eşime Ayşen Cengiz Albayrak'a armağan ediyorum. Hee! Siz de armağan edebilirsiniz.

Neyse konuma geleyim. İyi ki doğdun papatyam. Seni seviyoruz.

Rüzgar- Lütfi Albayrak

LÜZUMSUZ BİLGiLER

1957 yılında Charlton, 75 dakika 10 kişi oynadığı ve son yarım saatine 5-1 mağlup girdiği Huddersfield maçını 7-6 kazandı.

1 SAAT boyunca gülmek, 30 dakika boyunca ağırlık çalışmaya denk oranda kalori yaktırır.

TESPİTLİ YORUM

@avukatergunn Bu sene kurbanı hanımla beraber seçtik, 330 kilo gelir dedi 329 kilo geldi. Hayvan seçmek benim işim diyo, bana mı laf soktu acaba…

NE KADAR OLDU?

Van'ın Çavuştepe Köyü sakinleri, ABD'nin 44. başkanı seçilen Obama için 44 kurban kesip, davul zurna eşliğinde halaylar çektikten sonra kestikleri kurbanın kanını posterdeki Obama'nın alnına süreli 14 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

NEDEN Mİ her yere dört aylık oğlumu da götürüyorum? Eee, bu kiloların bir açıklaması olması lazım değil mi ama..