"BULUTSLAR" isimli bir internet yazarı, çok küçük bir gözlemle bir kadının hayatına dair nasıl ipuçları elde edebileceğinizi anlatmış.
Kadının dip boyası gelmişse:
DÖRT şeye delalet eder;
Bu kız ya üşengeç ya kuaförde sıkılıyordur. Ya da saçını bir kez boyatıp diğer aylar boyatamayacak kadar fakirdir. Çok fazla işle uğraştığı için saçına ayırıcak vakti de olmayabilir. (Ki bu genelde en az karşılaşılan durumdur.)
Eğer uçları çok yıpranma ve kırık varsa ve saçında birkaç renk karışısa... (kötü boyanmışsa):
KİŞİNİN sürekli saç rengi değiştirdiğine bu da kızcağızımızın sürekli sevgiliden ayrılma, aileyi terk etme, dost kaybetme gibi ona saçını sürekli boyatıcak olaylar yaşadığına işarettir. Eğer tanıştığınızda böylesi bir izlenim almadıysanız muhtemelen saçları kuaför kurbanı olmuştur ki bu da en az ihtimaldir.
Eğer kızımızın saçında çok fazla çıt çıt, kaynak veyahut olduğundan aşırı saç varsa:
BU kızımız hep daha fazlasını isteyen, olanla yetinmeyen istediğine ulaşmak için mücadeleci bir tavır sergileyen bir kızımızdır.
Eğer kızımızının saçları katlı kesim, uçuşan kirpi kesimli teyze modeli ise ve sürekli konuşurken saçını yüzünden arkaya bir kafa hareketiyle atıyorsa:
Bu onun Çocuklar Duymasın'daki dominant teyze olduğunu gösterir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
IKEA'DA bizim kadar çok kayboluyor musunuz?
Bunun sebebi mağazanın özellikle labirent gibi tasarlanması, bu şekilde müşteriler tüm ürünleri görmeden çıkış noktasına ulaşamıyor.
TESPİTLİ YORUM
@komaturizm ERKEKLER aşık olma işini çok abartıyor ya 19 yaşında aşık olmuşlar mesela anlatırken hemen tribe girip Behzat Ç. gibi uzaklara dalıyorlar.
Kadınlar 19 yaş aşklarını şöyle hatırlıyor "Hani benim bi mal vardı ya..."
NE KADAR OLDU?
İzmir'de banka soymaya kalkışan genç başaramayınca, polisler acıyıp para yardımı yapalı 44 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
MİSAFİRLİĞE gelen komşu yerdeki terlikleri göstererek "Temiz mi bunlar?" diye sordu.
Giyeceğini düşünerek "Tabii temiz, kullanabilirsiniz" dedim.
Önce teşekkür etti ve ardından terliği alarak sabahtan beri kuduran kızına "Uslu duracak mısın bakayım sen?" diyerek fırlattı.
Kadınları saçlarından çözün
"BULUTSLAR" isimli bir internet yazarı, çok küçük bir gözlemle bir kadının hayatına dair nasıl ipuçları elde edebileceğinizi anlatmış.
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