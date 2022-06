Bir garip karga hikayesi

KARGALAR yüzünden komşularıyla mahkemelik olan vatandaşın gülümseten öyküsü:

Günlerden bir gün balkonda çekirdek çitliyorum, karşımdaki ağaçtan bir karga balkona geldi, bir kendime çitliyorum bir ona veriyorum… Hay elim ayağım kopaydı da vermeseydim. Her sabah kabus gibi cama gelip haraç istiyor. Mebus gibi çöktü tepeme. Uyanmazsam gak gak diye ötüyor, cama gaga atıyor. Vermezsem balkona, çamaşırlara falan yapıyor; balkondaki eşyaları dağıtıyor… Acıdık, çekirdek verdik; hayatı zindan etti şerefsiz.

Bir sabah inat ettim, çıkmadım cama. Uyandım yine de çıkmadım. Kahve içiyorum, kahvaltı hazırlıyorum… Kahvaltımı yaptım, balkona çıktım, çay doldurdum ve bu şerefsizi umursamayıp çay sigara yapmaya başladım.

Kulağımın dibinde gak gak öterken kulaklık taktım, hiç oralı olmadım. Bu şerefsiz birden saldırmaya başlamasın mı? Hayvan bildiğin saldırıyor.

Kafama gaga atıyor, uçuyor, çarpıyor; balkondan düşüyordum az daha, koşa koşa içeri girdim. Korkudan balkona çıkamadım 2 gün. İnadına tükürdüğüm hayvan gitmedi.

El mahkum, verdim çekirdek.

Bildiğin köle gibi hayvana çekirdek çitleyip veriyorum.

Bildiğin haraç kesiyor hayvan benden. Bir ara zehirlesem mi diye düşündüm, vicdanım el vermedi. Bir süre sonra bu mal bize çekirdek çitliyor diye 2-3 karga daha geldi. Artık her sabah balkonda serenat yapıyorlar. Aynı anda gaklamıyorlar; önce biri, sonra biri, sonra öteki… Bu sayede aradaki gak sesindeki saniyelik kesilme meydana gelmiyor.

Bildiğin loopa alınmış gak sesi gibi...

Bir ara komşu geldi şikayete, "Kargalarınız çok ötüyor" dedi.

"Kardeşim, ben deli miyim evde 3 tane karga besleyim ya? Hayvan gelip ötüyor" dedim, "Bir tane avcı kuş alıp kafese, balkona koy" dedi.

Adamın çözüm yöntemine bak, kartal besle diyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacağız.

Yakında mahalleden kovacaklar, mahalleli kargalara taş falan atıyor.

En son balkonda "A Melody Of Tears" çalmaya çalışıyorlardı o iğrenç sesleriyle. Zabıta geldi, "Evde kedi besliyormuşsunuz, şikayet var" dedi, "Benim kedim yok" dedim, evi gezip kedi aradı adam. Gerizekalılar karga besliyor diyememiş, kedi besliyor demiş, belki bir umut tutar diye.

İşin içinden çıkamıyorum, balkonu yıktırmayı denedim, yönetici karşı çıktı bina ekseni bozulur gibisinden bir şey dedi.

Yandan komşu bağırıyor "Pisa Kulesi de yan yatıyo yıkılmıyo, bence yıkın balkonu" diye.

Aklıma bir fikir geldi, karşı balkona attım çekirdekleri, karga sayısı arttı; artmakla kalmadı adamla mahkemelik oldum. Bu gidişle mahalleden komple gideceğiz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

YENİ yıla Times Meydanı'nda girme hayalini kurmadan önce bir daha düşünün! Bir noktada 6 ila 12 saat arası hiç kıpırdamadan durmak zorunda kalacaksınız.

Tam bu yüzden insanlar Times Meydanı'na bez giyerek gidiyorlar, ya da direkt sokağa işiyorlar



NE KADAR OLDU?

Mahmut Tuncer, "B çok önemli bir harftir. B olmasa Bülent'e Ülent, Bursa'ya Ursa derdik'' diyeli 20 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

"KOSKOCA deliği tutturamıyorsanız ben size yeni bir delik açarım ama bu b.kları bana inat burada bırakıyorsanız sorununuzu benimle halledin. İşim saat dörtte bitiyor.

Aşağıdayım sizi bekliyorum" diye yurdun tuvaletlerine not yapıştıran kat görevlisine bir alkış lütfen.

Korkudan bir haftadır tuvalete gidemiyoruz vallahi.