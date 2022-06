Sahte insanlara dikkat

HER zaman kendileri hakkında konuşurlar.

Sahte insanlar her zaman kendilerini konunun merkezi yapar ve tüm ilgileri ister.

Konuşmanızı keserek kendi hikayesine başlar ve diğer herkesi kötü göstermek için elinden geleni yapar...

HER zaman insanları etkilemeye çalışırlar.

Hep en iyi giyinen ve görünen olmayı isterler. Her zaman ilgilerin odağında onlar vardır!

SÜREKLİ diğer insanları küçümserler.

Diğer insanları küçük düşürerek kendileri en iyi görünmek için uğraşırlar.

Dedikoduyu ve başkalarının kusurları hakkında konuşmayı çok severler.

HEP aslında olmadıkları biri gibi görünmek için uğraşırlar.

Sırf diğer insanları etkilemek için olmadıkları biri gibi giyinir, davranır ve konuşurlar.

SÜREKLİ yalan söylerler.

Bu yalanları söyleyerek kendilerini daha iyi biri gibi göstermeye çalışırlar.

Kandırmaca ile insanların gözünde imajlarını değiştirirler.

BAŞKALARINDAN faydalanmaya çalışırlar.

İstediği şeyler için başka insanları kullanmaktan ve harcamaktan çekinmezler.

HEP diğer insanlara kötü hissettirirler.

Diğer insanların başarısızlıkları onların için zevktir. İnsanların acılarından keyif alıyorlar desek yalan olmaz...

HEP başkalarını kontrol etmeye çalışırlar.

Sahte insanlar manipüle aracılığıyla diğer insanları kontrol etmeye bayılır.

Böylece istedikleri her şeye daha kolay ulaşabilirler.

ONLARDA oyun bitmez!

Sadece ilgileri çekmek ve sevilmek için aralıksız şov sergilerler. Yalan dolan, drama, türlü türlü oyunlar hep onlarda!

DAİMA ilgilerin odağında olmak için uğraşırlar.

İnsanların kendilerine hayran kalması için ellerinden geleni yaparlar. Sahne ışığını seviyorlar, ne diyebiliriz ki...

EN ufak bir olayda hemen sıvışırlar.

Bir yere girdiklerinde gözleri ilk çıkış kapısını arar. İşten kaçarlar ya da yapmanın daha kolay bir yolunu bulurlar. onedio.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

'ASLAN Kral'ın ilk başta adı 'Ormanın Kralı' olacaktı, ancak gerçek şu ki aslanlar ormanda değil, bozkırda (savan iklimi) yaşar.



TESPİTLİ YORUM

Doğuştan var olan kaşları kesip kendileri çiziyorlar.

Saçlarını boyatıp gözlerine lens takıyorlar.

Burnunu beğenmeyip estetik yaptırıyorlar.

Yani kadınlar Allah'ın verdikleriyle bile mutlu olmuyorlar.

Biz nasıl mutlu edelim?



NE KADAR OLDU?

İstanbul'da bir adam, rakı şişelerine deniz suyu doldurup satarak 2 ayda 20 bin lira kazanalı 54 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@ozturkefendi_ Arkadaş çocuğunu uyku terapistine götürmüş.

Bin lira vermişler, yine geceleri uyumuyormuş.

Annem, "Rahatlıktan uyumuyor, elinden tableti alın, gündüz oturtmayın oynasın, gece uyur" dedi. Dün uyumuş. Para da almadı.