Yaz insanları

DENİZİN serinliği senin için vazgeçilmezdir.

KIŞIN eve kapanırsın ama yazları bolca gezersin, yaşadığının farkına varırsın.

YILLIK iznini her zaman yaz günlerine alırsın.

YAZIN havanın her zaman açık olması sana huzur verir. Kışın kapalı havalar sebepsiz yere sıkılmana neden olur.

KIPIR kıpır yaz şarkıları dinlemek tam sana göredir. Kışları depresif şarkılardan usanmışsındır.

SENİN için ağaçlar hiç yapraksız olmamalıdır.

DONDURMA ve soğuk içecekler favori lezzetlerindir.

KIŞIN dışarı çıktığında her yeri saran is kokusu yüzünden rahat nefes alamamaktan nefret edersin.

ÖĞRENCİYSEN zaten sonbaharın yaklaşması her zaman stresli olmuştur.

KIŞIN duşa giresin gelmez ama yazın kendini serin suya teslim edersin.

KAPI, pencere açık olmazsa ruhun daralır.

"RAHAT bir şeyler giymek varken üstümüze neden onca şeyi yükleyelim ki" diye düşünürsün.

KIŞIN herkesin koyu renkler giymesini sevmezken yazları insanların rengarenk olmasını seversin.

YAZ yağmuru altında ıslanmaktan keyif alabilirsin.

HEM kışın hep hasta olunuyor, neden kışı sevesin ki.

KARPUZ ve erik mevsimi hiç bitmesin istersin.

HAVANIN erken kararmasını hiç sevmezsin. Saat 5'te güneş mi batarmış, 9'a kadar aydınlık olmalı.

ASLINDA imkanın olsa kışları Avustralya'da geçirmek istersin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

HİNDİSTAN, 1950'de Brezilya'da oynanacak Dünya Kupası'nda çıplak ayakla oynamak isteyince FIFA reddine uğradı ve turnuvaya katılamadı.



TESPİTLİ YORUM

Ben de kilo vermesini bilirim ama kaybetmeyi sevmiyorum benim olan bende kalır.



NE KADAR OLDU?

İstanbul'da 112 Acil Servis'i arayıp " Hamileyim soda içtim çocuk erir mi?" diye çağrı yapılalı 8 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ANNEM, artık ev hanımı olmaktan bıktığını, çalışıp para kazanmaya karar verdiğini dün gece ilan etti. Dün geceden beri bizim evde küçük 50 kuruş, büyük 1 TL.

Annem tuvaletin önüne bir masa, sandalye, peçete, kolonya koydu oturuyor.

Dediğine göre birkaç gün önce bu konuda babamla ciddi bir tartışma yaşamışlar. Tüm suç babamdaymış, zamanında çalışmasına izin vermemiş.

Onu protesto ediyomuş. Ahh baba yaa, annem küçük yaptığımıza inanmayıp tuvaleti kokluyor!

Ne yaptın sen ya?