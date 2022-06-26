Kumarhane hileleri

GEÇEN Kıbrıs sevdalısı arkadaşım Hakan Kart'ın kumarda nasıl kazanıp nasıl kaybettiği hikayeyi duyunca merak ettim neden hep kasa kazanıyormuş araştırdım. Alın size kumarhane hileleri. Unutmadan söyleyeyim.

Kumarda asla kazanılmaz. Uzak durun derim. Ocağınıza incir ağacı dikilmesin.

KUMARHANELER kısa vadede size ufak ufak kazandıran, ancak uzun vadede kaybettirecek oyunları daha ön plana çıkarırlar.

KUMARHANELERDE rengarenk ışıklandırmalar kullanılarak kişilerin bilinçaltına "Herkes kazanıyor" mesajı verilir.

KUMARHANELERDE genelde saat bulunmaz, pencereler ise çok nadirdir.

LAVABOLAR ve yemek bölümleri mekanın en uzak bölümlerine yerleştirilmiştir.

ÇOĞU insan yeteri kadar uzun süre denerse, büyük bir vurgun yapacağını düşünür.

ÜCRETSİZ yemek ve içecek servisleri yapılarak içeride daha uzun süre kumar oynamanız hedeflenir.

AYRICA bu ücretsiz içecekler sayesinde sarhoş olmanız da sağlanmaya çalışılır.

KUMARHANELER içeride kaybolup mekanı bir türlü terk edememeniz için adeta labirent gibi dizayn edilmişlerdir.

KUMAR oynayanların büyük bir çoğunluğu slot makinelerini daha kazançlı görüp onları tercih eder.

KUMAR bağımlılarının yaklaşık 3'te 2'si, bir süre sonra kumar alışkanlığını devam ettirecek parayı bulmak için suça başvurur.

ARAŞTIRMALARA göre düzenli olarak kumar oynayan kişilerde zamanla mental hastalıklara yakalanma riski artmaktadır.

PSİKOLOJİK araştırmalara göre çoğu kumar bağımlısı, aslında ne tür bir durumla karşı karşıya olduğunun gayet bilincindedir.

KUMARHANELERDE oyuncuları ayık tutabilmek için ortama ekstra oksijen salınımı yapılır.

ÜSTELİK bu kadar da değil, bazı kumarhanelerin oksijenin yanı sıra ortama mutluluk verici feromonlar salınımı yaptıkları da düşünülmekte.

KUMARHANELERDE müziğin de çok önemli rolü vardır.

BU nedenle başı ve sonu belli olmayan, zaman algısı oluşturmayacak, hipnotize edici türde, tekrar eden melodiler üzerine kurulmuş müzikler dinletilir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Köpekbalıkları en az 420 milyon yıldır varlar. Yani köpekbalıkları insanlıktan, Everest Dağı'ndan, dinozorlardan ve ağaçlardan bile daha yaşlılar.



TESPİTLİYORUM

Kısa kollu tişörtle balkonda oturuyorum. 382 sivrisinek bunu beğendi.



NE KADAR OLDU?

Amerika'da seçimler arapsaçına dönünce Reha Muhtar, "Bana bakın Bush ve Gore, şu seçim işini halledin yoksa karışmam!" diyeli

22 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

SINIFA girer girmez Ahmet ayağa kalktı, gözlerini pörtleterek, "Öğretmenim, Ayşe bugün müzik dersinde gaz kaçırdı!" diye bağırdı. Ben daha ilk şoku atlatamadan arka sıradan Mustafa yayvan yayvan sırıtarak, "Evet evet, ben de duydum; iki kere bort bort dedi" diye olayı detaylandırdı. Ne oluyoruz demeye fırsat kalmadan Ayşe bir hışımla parmak kaldırdı.

Gözlerini sıkıca kapatıp ağzını olanca gücüyle açarak, "Hayır öğretmenim, iki kere değil, bir kere yaptım!" diye kendini savundu.

Ee ben de sustum doğal olarak...