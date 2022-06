Sigara içenlerin tripleri

"SABAHTAN beri bu 3. sigaram daha ama?" tripleri.

KADINLARIN sigarayı tutarken daha "dişi" tutmaya çalışmaları, değişik el hareketleri.

KÜLLÜĞE peçete, ıslak mendil vb. şeyler attığınızda takındıkları sinirli tavır.

"YEMEK üstüne gider ama şimdi bir tane pardon da" tripleri.

ETRAFLARINDAKİ her şeyi potansiyel küllük olarak kullanmaları.

"ALKOLLE iyi gidiyor meret" tripleri.

O SON nefesi tutup, toplu taşımada ya da binaya girince salmaları.

KULÜPTE barda elleri boş kalmasın diye birini yakıp birini söndürmek.

TOPLU alanlarda, gece kulüplerinde sigaralarını tutarlarken sağınızı solunuzu yakmaları ve olağan bir şeymiş gibi davranmaları.

SİGARA içmeyenlere "En güzelini yapıyorsun valla" diye büyüklük taslamaları.

SÖNMEMİŞ izmaritleri ve külleri her yere atabilecek hakkı kendilerinde görmeleri.

"ÇOK stresliyim ya bir paket içilir bugün" tripleri.

SİGARA içince daha seksi ve daha cool olduklarını sanmaları.

GEREKSİZ işlerini yaparlarken sigaranızı "iki dakika" tutmanızı istemeleri.

"BEN tiryaki değilim ya istediğim an bırakırım" tripleri.

TAM mekandan kalkmak üzereyken sizi durdurup "Dur yeaaa sigaram bitsin öyle kalkalım" demeleri.

"SİGARA sindirimi kolaylaştırıyor" tripleri.

ARKADAŞ ortamından eve geldiğinizde bırakın saçınızı, tüm kıyafetlerinizin leş gibi sigara kokması...

"NİYE sigarayı bırakayım lan siz başlayın" tripleri.

SİGARAYI bırakmış gibi yapıp sağda solda gizlice içmeleri.

SİGARA içmeyi salak bahanelerle savunmaya çalışmaları.

"Bİ' keyif sigarası yakılır şimdi" tripleri.



ALKIŞLIYORUM

KENDİSİNDEN önce topuklu ayakkabısının sesleri girdi içeri, sonra etrafı süzen bir edayla güneş gözlüklerini çıkardı.

Bozkırlardan gelen bir ıtır kadar ferahlatıcı olan kokusu yayıldı şubeye. Bakışların üzerinde olduğunu anlayınca sıramatik makinesine kartını okuttu.

Beklemeye başladı, sonra tekrar kartını okuttu yine beklemeye başladı.

Ben tam platonik yazmak için doğru cümleleri hafızama işlerken; "Ya bu makine bozuk, paramı vermiyor!" nidasını duymasaydım şu an platoniğe yazıyor olacaktım.

Yıktın perdeyi, eyledin viran.