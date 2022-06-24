Göbeğin avantajları

Tepsi niyetine kullanmak

Evet! Göbekli bir insan olmanın ilk avantajı göbeğinizi tepsi niyetine kullanabilmektir.

Böylelikle kazanacağınız 'handsfree' özelliği sayesinde aynı anda birden fazla iş yapabilirsiniz.

Kadınlar için toplu taşımada hamile sanılıp yer verilmesi

Göbekli kadınların hemen hemen hepsi bu durumu yaşamıştır. Ve hiçbiri de bu durumdan rahatsız değil. Tıkış tıkış otobüste metrobüste oturacak yer bulabilmek zaten zulüm. Güzel güzel seyahat etmek varken niye rahatsız olsunlar ki zaten?

Sevgililer için adeta yumuşacık bir yastık

Kuş tüyü yastık getirsen bunun kadar rahat değil. Üstelik sevgiliyle yaşanan o romantik dakikalar da cabası. Kışın da yorgan niyetine sarılsan hiç sırıtmaz.

Masa başı çalışanlar için ergonomik bir destek

Masa başı çalışıp bilgisayarlarını da kucaklarına almak isteyenler için mükemmel bir rahatlık. Göbeği olmayan insanlar böyle rahat yayılıp çalışamazlar.

Doğal hava yastığı

Allah korusun diyelim ki trafik kazası geçirdiniz. Eğer göbekli biriyseniz diğerlerine göre bir nebze daha avantajlısınız demektir. Çünkü göbeğiniz doğal hava yastığı görevi görerek çarpışmanın yarattığı darbeyi az da olsa hafifletecektir.

Sempatiklik

Göbeği olan insanlar dış görünüşleriyle her daim sempatikliğin kitabını yazmışlardır. Bu sempatiklikleri dolayısıyla da insanlar onlarla çok daha rahat iletişim kurar.

Bütün gözlerin üstlerinde toplanması

Göbekli insanlar her zaman dikkat çekicidir. Bir ortama girdiklerinde bütün gözler üstlerinde olur. Eğer göbekli insanlar bu durumu doğru kullanabilirlerse inanılmaz derecede ekmek çıkartırlar.

Göbeği olmayanlar da günlerini bu olayı anlamaya çalışarak heba ederler.

Kalabalık bir yerde yürürken yol verilmesi

Malum kalabalık yerlerde yürürken karşı karşıya gelmek kaçınılmaz. Ama eğer göbekli biriyseniz karşınızdaki insanlar 'ulan koskocaman adam zaten bu yol verene kadar ben ona iki kere yol veririm' deyip önünüzü açarlar. Siz de o kalabalıkta sağa sola hamle yapmadan yolunuza dümdüz devam edebilirsiniz.

Toplu taşımalarda kimsenin ağzınızın içine girememesi

Hele iş çıkış saati metrobüs kullanmak zorundaysanız yaşadınız. Göbeğiniz dolayısıyla kimse kafasını sizin ağzınızın içine kadar sokamayacak. En fazla göbeğinize ufak dokunuşlar hissedersiniz o kadar. Sonuç olarak dudak dudağa seyahat etmekten iyidir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Tatile çıkan insanlar çoğu zaman tatili beklemekten daha çok mutluluk duyarlar. Bu heyecan tatil biter bitmez yerini eski duygulara bırakır.

TESPİTLİ YORUM

Pazarın bir ucundan sonuna doğru fiyatları sorarak ilerleyen, dönüşte de en ucuz tezgahın yerini eliyle koymuş gibi bulan canlıya anne denir.

NE KADAR OLDU?

ABD'de bir hakim, taksiyle 50 km yol gidip parasını ödemeden kaçan 19 yaşındaki gence 50 km yürüme cezası vereli 7 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Sabah işe giderken köşedeki seyyar satıcıdan erik almak için duran, eriği alıp otobüse binen, yol boyunca erik yiyip diğer yolcularla sohbet ederek 1 saat süren yolculukla işyerine kadar giden, arkadaşlarıyla konuşurken birden arabasını yolda unuttuğunu hatırlayıp tekrardan 1 saat yol giden başka bir dalgın tanıyor musunuz?