Özlenen şeyler

EV, ev değil adeta mayın tarlasıdır! Oraya şuraya, hiçbir yere basmadan yürümeye çalışacaksın.

Zira oralar yeni silinmiştir.

Her zaman yeni silinir!

TABİİ yeni silinen yerle bitmez basmama meselesi. Bir de halılar var; yürek yemediysen o halıların üzerinde ayakkabıyla gezmeyeceksin! Hayır, öyle bir şey almak falan yok içeriden.

MUTFAĞIN beziyle banyoya gitmeyeceksin mesela. O elinde tuttuğun salonun toz bezi, bırak çabuk onu. Bezlerin nasıl kategorize edildiğini öğrenmen bir numaralı vazifen.

O KOLTUKLARA öyle yayılmayacaksın sonra havaya toz kalkıyor; kırlentlerin, örtülerin de şekli bozuluyor. Canını seviyorsan hazır olda oturmayı öğrenmen iyi olur senin için...

SAKIN ola ellerini aynalara süreyim deme! Hele iz bırakmayı aklından bile geçirme.

Annen seni parmak izinden de olsa tanır.

BİLGİSAYAR ekranının çamaşır sulu, köpürtülmüş bezle silinmesini istemiyorsan en az haftada iki kere odanın tozunu alırsan iyi edersin.

OTURMA odasının tülleri ütülenmeye başladığı anda hazır ve nazır şekilde onları asmayı bekle. O tüller azıcık kırışırsa başına geleceklerden kimse sorumlu olmaz...

Ve inan başına çok şey gelir.

DÖRT mevsim üzerinden hesaplanınca yılda sekiz defa yapılan BÜYÜK TEMİZLİĞE önceden hazırlıklı olmanda fayda var. Özel eşyalarını ve mümkünse kendini de ortadan kaldır o dönemlerde.

Bayram temizliklerini de unutma elbette.

"AYAK altında gezinme!" cümlesinin tam olarak ne demek olduğunu öğren. Bu cümle iç ferahlatıcı olduğu kadar bir uyarı cümlesidir de! Ayak altında gezinme lakin bir yere de kaybolma; her an sana ihtiyaç olabilir.

BANYODA ve yatak odanda saç bırakmadığından her zaman emin ol. Yoksa o saçları kasten ve hatta fantezi olarak oralara attığına dair suçlamalarla karşılarsın...

Ve 50 sayfalık bir savunma bile annenin lafına itibar etmesini sağlayamaz ne yazık ki.

KIRINTI yaratabilecek herhangi bir yiyeceği yerken tepsiyi ihmal etmiyorsundur inşallah. Ne tepsisi, ÇARŞAF SER SEN ÇARŞAF.

HAYATI biraz daha yaşanır kılmak için temizlikte annene yardım et! Ama öyle göstermelik yapma, güvenini kazanmaya bak. En azından kendi alanında (odanda, vs.) hakimiyet kurmana yardımcı olur.

SON olarak hiçbir zaman eşyalarınızla vedalaşmadan evden çıkmayın. Temizlik hasta bir annenin en büyük zevklerinden biri, her şeyi çöpe atmaktır!

Geldiğinizde o çok sevdiğiniz tişörtünüz çöpte olabilir. Şanslıysanız toz bezine dönüşmüştür...

Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Temizlik hastası anneye sahip olan arkadaşlarınızla dayanışarak yaşamınızda tutunacak bir şeyler bulabilirsiniz. Esen kalın...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kentucky'deki Lexington bölgesinde park cezaları, yemek bağışı olarak ödenebilir. Bu bağışlar daha sonra evsiz kişilere dağıtılır.



TESPİTLİ YORUM

"Yenge" kelimesinin "yeni gelin" kısaltmasından geldiğini biliyor muydunuz, bilmiyordunuz.

Çünkü ben uydurdum.



NE KADAR OLDU?

Rus işadamları, Michael Jackson'ın Lenin'in yanına gömülmesi karşılığında ailesine 3 milyar dolar teklif edeli 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

SEVGİLİ beli ağrıyan teyze; külodunun içine iğneleyerek elalemden sakladığın ziynet eşyalarını röntgen filmiyle tespit etmiş bulunmaktayız.

Bilgilerine...

GEÇEN gece kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini durduran polislere ,"Ne geziyorsunuz gecenin bu saatinde burada?" diyen babama bir alkış istiyorum.