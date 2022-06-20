Burçların takıntıları-2

TERAZİ

İhtiyacı olsun veya olmasın dışarı çıktı mı bir şeyler almadan eve dönmez.

Her çantasının içinde ayrı bir makyaj malzemesi vardır.

Marka takıntısı ile tanınır.

Parfüm takıntısı meşhurdur.

Oturduğu yerde bacaklarını sürekli titretir.

AKREP

Cinsellik en büyük takıntısıdır.

Marka takıntısı ile tanınır.

Jöle, sprey takıntıları meşhurdur.

Kadınları ipek çorap, ruj ve iç çamaşırına takıntılıdır.

YAY

Erkekler takım elbiseden nefret eder. Nikah memurunun önünde bile giymeyi reddedebilir.

Mavi ve mor renkleri giymeden duramaz. Bu onda takıntı hali almıştır.

Küçük ve kapalı alan takıntısı vardır.

Loto, toto, altılı ganyan, milli piyango takıntıları meşhurdur.

Seyahat takıntısı müthiştir.

OĞLAK

Erkekleri top sakal, fular, kol düğmesi ve saat takmadan duramaz.

Alıştığı parfümden başkasını kullanmama takıntısı vardır.

Sürekli bildiği yerlere gitme takıntısı meşhurdur.

Sürekli not alma takıntısı vardır.

KOVA

Maddi durumu ne olursa olsun tek taş yüzük takma takıntısı meşhurdur.

Her türden onlarca marka gözlüğü vardır.

Işıksız duramazlar.

Elektronik malzeme takıntıları meşhurdur.

BALIK

Ayakkabı merakı ile ünlüdür. Onlarca hatta yüzlerce ayakkabısı vardır.

Volta atma takıntıları vardır.

Bağdaş kurup oturma takıntıları vardır.

Kadınları ojesiz duramazlar.

Çay, kahve içmeden güne adım atamazlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bill Morgan isimli bir adam büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra kendisinin haberi yapılırken aldığı temsili piyango biletiyle tekrar büyük ikramiyeyi kazanmıştır.

TESPİTLİ YORUM

@amankaptan Amcamla 9 yaşındayken tanıştım. Almanya'dan kesin dönüş yapmıştı. Çok kanım kaynadı, sevinçten Michael Jackson dansı yaptım.

Amcam bana sarılıp ağladı. Beni zihinsel engelli sanmış.

NE KADAR OLDU?

Bakırköy'de 23 yaşındaki bir boksör kadın, kendisini taciz eden bir sapığı tek yumrukla yere devireli 7 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ARKADAŞIMIN oğlu ilkokula başladı. İlk hafta düz çizgiler çizmişler. İkinci hafta eğri çizgiler ve yuvarlaklara geçmişler. Çocuğun babasına yaptığı yorum "Baba okul giderek zorlaşıyor." Bu çocuk okumaz sanırım.

BENİ sabahları öperek uyandıran bir muhabbet kuşum var. Ömrü hayatımda şu kuş kadar incelik sahibi bir adamla karşılaşmadım.