Sadece biz yapmıyormuşuz

Tespih sallamak:

ÇOĞUMUZ sadece bize özgü olduğunu sanırız ama her Yunan'ın cebinde mutlaka tespihi bulunur ve her ortamda çıkartıp sallarlar.

Duvara halı asmak:

ANADOLU'DA halen devam etmekte olan bu adeti Türkler'e özgü sansak da Rusya'da aşağı yukarı her evin duvarında bir halı görebilirsiniz.

Gece tırnak kesmemek:

BU adet de Koreliler'de varmış. Gerekçe aynı. Uğursuzluk getirdiğine inanılıyor.

Taharet musluğu:

ÇOĞU yurt dışına çıkan Türk'ün kabusu olan bu konu eğer Finlandiya veya Japonya'daysanız canınızı sıkmayacak.

Üç kere tahtaya vurmak:

ANLAMLARI değişse de genel olarak aynı konsept üzerinde ilerleyen bu adetin görüldüğü yerler; Endonezya, İtalya, İran, İngiltere, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Polonya, Rusya ve hatta Amerika.

Çekirdek çitlemek:

'ŞANS Kapıyı Kırınca' filmini izleyen herkes, çekirdek çitleyen Türkler karşısında Latin Amerikalılar'ın şaşkına döndüğü sahneyi hatırlıyordur. Evet araştırıp bulduk. Çekirdek çitleyen tek millet Türkler değil. Çinliler de çekirdek çitliyor. Hatta en az bizim kadar müptelasılar. Ayrıca Araplar ve İsrailliler de çekirdeği ağızlarından düşürmüyor.

Çorap üstü sandalet:

BUNU artık sadece Türkler'in yapmadığını yazın gördüğümüz turistlerden dolayı bilen çoktur.

Ancak yine de bilmeyenler için söyleyelim. Almanlar ve Amerikalılar bu işin öncüsü.

Sigara içilmeyen yerlerde sigara içmek:

TABİİ Kİ İtalyanlar liderlik bayrağını elinde tutuyor. Bu konuda bizden bile ilerideler.

Çaya bisküvi batırmak:

EN az bizim kadar çay bağımlısı bir millet olan İngilizler'in bu hareketi yapmamaları zaten düşünülemezdi.

Uçak inince pilotu alkışlamak:

BAŞI Ruslar çekse de dünyanın bütün milletlerinde görülebilen bir davranış.

Uzun veya kötü bir seyahatten sonra dönülen memleketin toprağını öpmek:

BU DA sadece Türkler'e özgü bir hareket değil. En çok yapan da İsrailli ve İsviçreliler.

Yolda yürürken telefondan kulaklıksız müzik dinlemek:

BU işi de genellikle Ruslar, Kazaklar, Özbekler ve Brezilyalılar yapıyor.

Yere tükürmek:

TOPLUMCA sıkıntısını yaşadığımız konulardan biri olan yere tükürme eylemini sadece biz yapmıyoruz. Finler ve İngilizler de bol bol yere tükürüyorlar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

New York City'deki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde çeşitli kokularla deneyler yapıldığında Calvin Klein'in Obsession for Men parfümü kedi türlerinin favori kokusu olduğu bulunmuş.

Görünüşe göre farklı türlerin farklı tercihleri oluyormuş.

Örneğin, Oselotlar'ın Axe'ın vücut spreyini tercih ettiğini söylüyorlar.



NE KADAR OLDU?

İstanbul'da yaklaşık 3 yıldır sahte "bedava" yazan dondurma çubuğu yapan çete, dondurma firmasının "bedava" yazan çubuğundan daha fazla çubuk gelmesi üzerine şikayet edince çeke çökertileli 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@drfaithdz Hatun geçmiş karşıma, "Ee babalar gününde bana ne hediye alıyorsun, sonuçta babalık hissini sayemde tattın, hem de 2 kere" dedi. Bayağı da mantıklı geldi, mecburen yarın gidip babalar günü hediyesi bakıcam hatuna.

Ya biz çok safız ya da kadınlar çok akıllı bilemedim.