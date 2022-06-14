Laf sokma sanatı

BİR kere karşınızdaki kişiden daha zeki olduğunuzdan emin olun. Çünkü laf sokmak zeka işidir, diğer türlüsü çirkeflik olur.

Sözle dövüşmek bir sanattır.

GERÇEKTEN sizin karakterinizi inciten ya da yeren bir sözle karşılaşıp karşılaşmadığınızı çok iyi tartın.

Yanlış anlamışsanız yapacağınız atar yanınıza kar kalır, çöpe gider.

SEÇECEĞİNİZ sözlerde küfür olmamalı. Onu yapmak çok kolay ve bunun adı laf sokmak olmuyor.

Seviyeyi yüksek tutun yani.

DETAYLARA hakim olun. Edeceğiniz çok büyük laflar, aklınıza gelen küçük detaylar kadar etkili olmayabilir.

Basit düşünmek hayat kurtarır.

FİZİKSEL özellikler ya da çeşitli yetersizlikler ile ilgili bel altı çalışmalar yaparsanız siz zaten kötü bir insansınız demektir.

Senin neyine laf sokmak?

ZAMANLAMA oldukça önemli. Gelen pası gole çevirmek için yeteri kadar hızlı olmanız gerekir.

Sonra merdivenlerden inerken 'Keşke şunu deseydim yaa' demeyin.

İFADENİZİ sabit tutmaya çalışın. Sinirlenme, bozulma, üzülme gibi duygular yüzünüze yansımasın.

Sadece birkaç dakika için geçerli bu tabi. Sonra ne yaparsanız yapın.

İFADE edebilme gücü hayatın her alanında çok önemli.

Kelime dağarcığınızı normal zamanlarda mümkün olduğunca genişletmeye bakın.

Laf sokarken bir anda ağzınızdan çıkan güçlü kelimelere siz bile şaşıracaksınız.

KONUNUN odağını kaybedip başka mecralara dalmayın ve lafınızı çok uzatmayın.

Konuşmanın sonu mutlaka çıkış noktasına bağlansın.

Çünkü bu laf sokmak değil tartışmak olur.

ÇELİŞKİLERİNİ kullanın.

Önceki fikirlerinde beyan ettiği tutarsızlıkları yüzüne vurun. Demin öyle demiyodun?

KARŞINIZDAKİNİ iyice dinleyin, lafının arasına girip kendi fikrinizi söylemeyin. Dinlemek size zaman kazandıracaktır.

ÖRNEKLENDİRMELER ve benzetmeler yapın.

Özellikle tanınmış kişiler ya da tarihi karakterler üzerinden gidebilirsiniz.

Rahmetli de sollardı.

KARŞINIZDAKİNİN en az sizin kadar medeni olduğundan emin olun. Yok asla laf anlamaz bir cahilse direkt sohbeti kesin. Çünkü zaman kaybetmeye ne gerek var?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Hava dalışçısı Joan Murray, paraşütü açılmayınca saatte 130 km hızla bir ateş karıncası tepesinin üzerine düşmüş.

Vücudunun, 200'den fazla kez ısırılmanın şokuyla salgıladığı adrenalin, Murray'nin hayatta kalmasını sağlamış.



TESPİTLİ YORUM

Sevgilisinden ayrılan bir Japon ne şanssızdır lan, unutabilmesine imkan yok nereye baksa aynı yüz, kime baksa aynı gözler.



NE KADAR OLDU?

Türkiye'de bir vatandaş, rüyasında kendisini dövdüğü için akrabasını kurşun yağmuruna tutalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

KOLTUĞUN minderlerini kaldırıp, "Nerede bu babanın karısı?

Yanında mı götürdü acaba?" diyen annemin, televizyon kumandasından bahsettiğini anlamam geç olmadı.

GÜVERCİNLERİ çiftleşsin diye yemlerinin arasına viagra koyup, hepsini öldüren zeka özürlü bir komşumuz var.