30 yaş 20’den eğlenceli

1. ARTIK tuhaf alışkanlıklarını ve hobilerini saklamak zorunda değilsindir.

2. SENİN için fikri değerli olan insanların listesi bu kadarcık.

3. BİRİLERİ senden tavsiye istediğinde ise ruh halin çok rahat!

4. FAZLADAN kilolarla ilgili düşüncelerin tamamen değişmiş gibi?

5. HAVALI olduğunu kanıtlamak için kış ortasında donmaya gerek yok artık.

6. SONUNDA bütün sorunlarından ve psikolojik engellerinden kurtulmuş bir şekilde gerçek benliğini bulursun.

7. İSTEDİĞİN kadar geç saatte uyuyabilirsin.

8. YENİ teknolojik ürünleri yakından takip etmeye ve son çıkan ürünleri de almaya başladığına göre, olmuş senden olmuş.

Ekonomik durumu hesaba katmayalım...

9. YİNE DE gençliğinde dinlediğin müzikleri şimdinin en popüler şarkılarına değişmezsin. Nokta!

10. TABİİ Kİ de çocukların arka bahçende top oynaması senin için sorun değildir. (Değil mi?)

11. BİRİLERİ bara çağırdığında reddedersin.

12. YA DA senden daha genç olan arkadaşların çalışmalarından bahsettiğinde....

13. HA bir de umurunda olmayan insanlara olan tavrındaki süper değişimi unutmayalım.

14. DOĞUM günlerinin senin için ifade ettiği anlamda bile değişimler var.

15. SONUÇ olarak yaşlanmakla ilgili yapılan şakalardan hoşlanmaya da başladığına göre, hazırsın demektir!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir erkek penguen bir dişi penguene aşık olduğunda, tüm sahili mükemmel çakıl taşını bulmak için arşınlar ve bu taşı dişisine sunar. Evlilik teklifi gibi değil mi?



TESPİTLİ YORUM

Eskiden mendiller aşıkların gözyaşlarıyla ıslanırdı şimdi ise gerçek aşık kalmadığından fabrikadan ıslak çıkıyor...



NE KADAR OLDU?

Macaristan'a 5-1 yenilen Kuzey Kore, kendi devlet kanalından Macaristan'ı 98-0 yendiğini duyuralı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

İLK defa aradığım ve mutlaka işi bağlamak zorunda olduğum bir işyerinde, telefona çıkan adama "Cihan Bey'le görüşebilir miyim?" dedim; cevap "Cihan Hanım toplantıda" oldu.

"O zaman Fikret Bey de olabilir, onunla görüşeyim" dedim, cevap biraz daha sinirlice, "Fikret Hanım dışarda" oldu. İçimden ne şanssız bir gün derken, artık o da kadındır herhalde diye düşünüp "Peki Olcay Hanım oradalar mı?" sorumun cevabı, gayet sinirlice "Olcay Bey benim!

Buyur, ne vardı?" oldu. Bahtıma pes ettim, kutup ayısını bekliyorum...