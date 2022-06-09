Telefon hakkında bilmediklerimiz

1. TÜM gün sosyal medyada takılmak için kullandığınız akıllı telefonunuzun işlem gücü, Apollo 11 uzay yolculuğunda kullanılan bilgisayarların işlem gücünden daha fazladır.

2. 1983 yılında ABD'de üretilen ilk cep telefonları, 4.000 dolardan satışa sunulmuştur.

3. APPLE şirketi 2012 yılında, günde ortalama 340 bin iPhone satmıştır.

4. JAPONYA'DA çoğu genç duşta bile kullandığı için, telefonların yüzde 90'ı suya dayanıklı olarak üretilmektedir.

5. CEP telefonlarının yaydığı radyasyon uykusuzluk, baş ağrısı ve kafa karışıklığına yol açmaktadır.

6. CEP telefonunu yanında bulundurmama ya da telefonun çekmemesi korkusuna "Nomofobi" ismi verilmektedir.

7. NOKİA'NIN 1100 isimli modeli 250 milyonun üzerinde bir satışa ulaşarak tarihin en çok satılan elektrikli aleti olmuştur.

8. İNGİLTERE'DE her yıl 100 bin telefon klozete düşürülmektedir.

9. DÜNYA çapında cep telefonu bulunan insanların sayısı, tuvaleti bulunan insanların sayısından daha fazladır.

10. ÇİN'DE bulunan mobil internet kullanıcılarının sayısı, bilgisayar kullanıcılarının sayısından daha fazladır.

10. ÇİN'DE bulunan mobil internet kullanıcılarının sayısı, bilgisayar kullanıcılarının sayısından daha fazladır.

11. MOBİLDEN Facebook'a yüklenen fotoğraf ve videoların sayısı o kadar fazladır ki, tüm dünyadaki internet dolaşımının yüzde 27'sini bunlar oluşturmaktadır.

12. TELEFONUNA hiçbir uygulama yüklemeyen akıllı telefon kullanıcılarının oranı, beklenenin aksine yüzde 65 civarındadır.

13. BUGÜN kullandığımız telefon teknolojisini mümkün kılan 250 bin farklı patent bulunmaktadır.

14. MOBİL için oluşturulan kötü amaçlı yazılımların yüzde 99'u Android kullanıcılarını hedef almaktadır.

15. ABD'DEKİ akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 47'si, telefonları olmadan yaşayamayacaklarını söylemektedir.

16. MALEZYA'DA eşini kısa mesaj ile boşamak tamamen yasaldır.

17. ARAŞTIRMAYA göre günümüz gençlerinin yüzde 47'si akıllı telefonlarını kimi zaman etraftaki insanlardan kaçınmak için kullanıyor...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Penguenler dışkılarını, insanların dışkılarına oranla neredeyse 4 kat daha fazla basınçla vücutlarından atarlar. Yani bu uzaklıklık 1.5 metreyi bulabilir!



TESPİTLİ YORUM

Babam patronu için "Zam yapmazsa ceketimi alır giderim" dedi..

Tribini sevsinler ya. Sırf şekiI..

Hayır işe ceketle gitmiyor bir kere...



NE KADAR OLDU?

Ankara'da göz ameliyatı olan adam gözlerini açar açmaz faturayı görünce "Türk lirasından altı sıfır atılmamış mıydı?" diyerek hastaneden kaçalı 16 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BABAM şeker hastası olduğu için oruç tutmuyor.

İlla sahura kalkmak istediğini söyleyince, "Sahura kalkma sen, uykunu bölme gece gece" diyorum.

Lafı ağzıma tıkan cevabını veriyor:

Oldu canım, sahura da kalkmayayım da iyice mi gavur olayım!