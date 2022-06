Yağmuru sevenler derneği

YAĞMURUN verdiği hüzün bile sizin için keyif vericidir. Şemsiyelerin altında suratınızı asmak yerine damlaları yüzünüzde hissetmeyi tercih edersiniz.

"İNGILTERE'DE yaşamayı çok isterdim, ama hep yağmurlu" gibi bir cümle duyduğunuzda anlam veremez, bunun ne kadar harika bir hayal olduğunu düşünürsünüz.

DIŞARIDA yağmur yağarken, evinizde çayınızı yudumlayıp kitap okumak kadar keyifli bir şey yoktur.

PENCERE camına, çatıya çarpan yağmur damlalarının çıkardığı sesin dünyanın en huzur verici müziği olduğunu düşünürsünüz.

YAĞMUR sizin için endişe verici bir hadise olmadığından, planlarınızı onu bahane ederek ertelemek zorunda kalmazsınız. Hatta yağmurun altında yapılan bir yürüyüş çok keyifli değil midir!

YAĞMUR damlalarının pencerinizin camından süzülüşünü, yarışı kimin kazanacağını merak ederek izlemek en büyük eğlencenizdir.

UZUN süren sıcak ve bunaltıcı havalardan sonra gelen yağmur, sizin için yeniden doğmak gibidir.

AŞKLA ilgili en mutlu anılarınız yağmur altında geçmiştir; her yağmurda o anıları tekrar yaşarsınız.

DÜNYANIN en güzel kokusu, yağmurun ardından yayılan toprak kokusudur.

KAVURUCU sıcaklar yerine yağmurlu havalarda denize girmenin farklı bir tadı olduğundan haberdarsınızdır.

YAĞMUR yağdığında trafiğin tıkanmasını sorun etmezsiniz, çünkü etrafta telaşla koşuşan insanları ve sürekli çalışan silecekleri seyretmek size yeter de artar bile.

SÜREKLİ sıcak olan yerlerde içiniz kararır ve ruhunuz daralır.

YAĞMURLU havalarda uzun yolculuklara çıkmak gibisi yoktur.

SİZİ anlayan kişi sayısı az olduğu için bu deneyimi her yaşadığınızda kendinizi özel hissedersiniz.

HELE ki bir de gökkuşağı eşlik ediyorsa tadından yenmez olur...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

lise öğrencisi, bir içecek markasını yalancı sloganları sebebiyle dava etti.

Ribena markalı içeceğin üzerinde 'portakaldan 4 kat fazla C vitamini' içerdiği yazıyordu.

Ancak araştırmalarda hiç C vitaminin olmadığı ortaya çıktı. Ribena, iki öğrenciye oldukça yüklü bir tazminat ödedi.



TESPİTLİ YORUM

İstediğin kadar şehirli oI, bütün bağlarını kopar, geçmişe sünger çek. Köyden o peynir gelecek.



NE KADAR OLDU?

Samsun'da bin liralık yardıma başvuran bir vatandaşın Ferrari sahibi olduğu ortaya çıkalı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ERGENLİĞİN ilk yıllarında annemin fırlattığı terliği göğüste yumuşatarak ya da vole ile karşılar annemi ti'ye alırdım.

Ta ki uzaktan seçemediğim takunyayı kafayla karşılayana kadar. Eğitimim için üşenmemiş, gitmiş almış. Bir başkaydı 90'lar...