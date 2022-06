Minibüsle yolculuk edenler-2

Aylık akbil benzeri bileti olanlar asla minibüs kullanmazlar.

SONUÇTA o da haklı adam vermiş bir kere parayı.

Çiçek Abbas'ın yerini son yıllarda delikanlılar almaya başlamıştır.

ESKİDEN de tamam mükemmel değildi ama artık şoför yaşı iyice düştü. 'Azıcık yavaş gidebilir miyiz?' dersen 3.

Dünya Savaşı çıkabilecek delikanlılar var.

Teyze yanındaki çocuk, oturursa ücrete tabidir.

ÇÖZÜMÜ çocuğu kucağa almaktan geçiyor.

Minibüste arabesk, pop dinleme olasılığınız yüzde 70.

YANİ senin bir müzik zevkin var mı? Sen sabah 8:30'da kop koop istiyor musun soran yok.

Bir ilişkinin başlaması için en yanlış yerdir, aranmayın.

ZATEN alan dar yanlış kişiye bakabilirsiniz. Herkes üstüne alınabilir, minibüsler daha yereldir neye uğradığınızı şaşırırsınız.

Minibüsün trafikte yol değiştirme numarasının tutma oranı düşüktür.

EĞER minibüs şoförü 'yol ağzında inen yoksa trafikten kaçalım yan yoldan kaptırıyorum' derse, kesinlikle trafiğe girersiniz. (Messi'yi minibüs şoförü diye eklemişim ahahahhaha, adrese teslim.)

Minibüs boşsa yoldan geçenleri 'Bin, bin' korna sesiyle taciz eder.

HANİ işin gücün olmasa sırf taciz bitsin diye binip gitmeye razı olursun.

Minibüsler duygusal araçlardır, yazılarla mesaj verirler.

LİSELİM out, Tıp Fakültelim in.

Arka koltuğun önündeki iki buçuk kişilik koltukta oturan yarım kişinin kimliği.

İKİ kişi var ve oturanların yanına güzel kız geliyorsa, o 2 kişi 1 buçuk olur. Yok değilse son oturan yarım popo koyacak hakka sahiptir.

Para üstünün dönüp dönmeyeceği hayattaki en tedirgin andır.

'50 TL üstü vardı gönderiyorum, parasını takip etsin.' denildiğinde sevinçten çılgına döneriz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Skrillex'in "Scary Monsters and Nice Sprites" şarkısının düşük frekanslı titreşimlere sahip olduğu için sivrisinekleri kovduğu gözlemlenmiş.



TESPİTLİ YORUM

Ben de dedem gibi çok zengin oImak istiyorum, dedem de çok zengin oImak isterdi.



NE KADAR OLDU?

Coranovirüs'e karşı Arap sabunu yiyen Yozgatlı hastaneye kaldıralı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

İLKOKULDA iken, aşık olduğum kıza yakın olabilmek için yavrukurt, ortaokul ve lisede iken başka bir kız için bando takımındaydım.

İlerki yıllarda ise aynı sebep için bu hadise ebru, tezhip, hat, bilgisayar, İngilizce, ehliyet, ney, gitar, dalgıçlık, ikebana (çiçek süsleme sanatı), Thai-chi, pilates kursları olarak devam etti.

Ama bütün bu aşk uğruna yazıldığım kurslar, aşık olduğum kişilerin başka kursiyerlerle çıkmalarına engel olamadı.