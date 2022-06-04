Minübüsle yolculuk edenler-1

MİNİBÜSE göre sadece üniformalılar öğrencidir:

Ben bunun eğitim sisteminin uzun yıllar sürmesine bir isyan olduğunu düşünüyorum. Nice üniversite öğrencisi kardeşimiz bu uğurda şoförle kaybedecekleri bir savaşa girmiştir.

NORMAL şartlar altında minibüs doğal klima, yani pencere kullanır:

Bu dayı farklı tabii aman tutulursun dikkat onu da vermiş tam kafaya.

PARA kutusu genç yolcunun kucağına verilir, motorun üstü koltuk yapılır:

Arkadaşım gel sen buraya otur. Tak, bir kişilik daha yer açıldı.

DAHA fazla yolcu almak için koltuk sayısının sürekli azalması:

Yakında evden taburelerle çıkacağız o olacak. Nerede o efsane arkayı beşleyelim koltuğu. Peeeh!

MİNİBÜS şoförleri sihirbazlar arasından seçilir:

Para kutusuna bakmadan para üstü verme. Telefonda genç kız arkadaşla yazışma. Hepsi aynı anda yapılabilir şeylermiş gibi davranırlar.

Otobüs karda yağmurda durabilir, ama minibüs seferleri kayıtsız şartsız devam eder.

Hüseyin Öztürk'ün efsane olmuş karesi bu maddeyi açıklıyor.

MİNİBÜS dakika usülü çalışıyorsa, geç kalıp ceza yememek için durakları es geçebilir:

Bunun mantığını bilen varsa beri gelsin. Hoş öbür türlü de salına salına sinsice gidiyorlar ama bunun bir ortası olmalı.

Polis çevirmesi varsa da yoldan adam almadan devam edebilir.

YOLCULARI sıkıştırmak için Winzip kullanırlar:

Sıkıştırma yetmezse; vakumla yer açarlar.

MİNİBÜSÇÜLERIN kendine ait bir soru kitapçığı vardır.

'Parasını gönderemeyen var mı? Para üstünü alamayan var mı? Evet başka?' gibi soru cümleleri, kelime haznelerinde sağlam yer tutar.

MİNİBÜS yolcuları filologların hayran kaldığı bir dil oluşturmuşlardır:

Özellikle para transferi aşamasında kullanılan 'Uzatır mısınız?' benim favorim. Müsait yer ve yol ağzı da yine en çok sevilen yolcu cümleleridir.

BİR minibüs için her yer duraktır:

Hiiiç senin işin mi var, yolcu şurada mı beklesin; böyle konulara girmeyelim. Her yer müsait.

Düşen mi olurdan bahsetmiyorum bile. DEVAMI YARIN



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1457 yılında İskoçya'da golf oynamak, kral 2. James tarafından yasaklanmıştı.

Çünkü genç erkeklerin okçuluktan ziyade golf oynamaya daldığını gözlemlemiş.

1502 yılına dek süren bu yasak, 4. James'in bir golfçü olması ile son buldu.



TESPİTLİ YORUM

Hayatınız kötü bir yoIa girmişse unutmayın; direksiyondaki sizsiniz…



NE KADAR OLDU?

Amerika'da bir hayırsever eğlensinler diye huzurevine striptizci göndereli 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@SimruYilmaz Annemin bir öğrencisi (7), annemi dışarıda sigara içerken görmüş. Sınıfın ortasında sorunca annem paniklemiş, başkasının sigarasını tutuyordum diye kıvırmaya çalışmış. Annem gerilince 10 dk sonra gidip, "Öğretmenim sıkmayın canınızı, ben böyle şeyleri dert etmem" demiş. KOCA YÜREK