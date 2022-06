Kötü erkekler

Kısa ve anlık planlar yaparlar:

ANLIK planlar yapmaları kötü tabir edilen erkekleri her zaman daha çekici kılar. Çünkü, hayatlarının düzensizliği kadının o hayatı düzenleme içgüdüsünü harekete geçirir.

Özgürdürler:

Özgürlüklerine her zaman daha düşkündürler. Hani derler ya 'Kaçan kovalanır.' İşte tam olarak bu durumda bu tabir devreye giriyor. Onaylıyor muyuz diye soracak olursanız, hayır onaylamıyoruz ama bu tabirin gerçekliği de üzücü bir durum...

Yara sahibidirler:

Kadınlarda engel olunamaz bir yaraları sarma isteği vardır. Fırlama erkek genelde zamanında ilişkilerinde çok yara almış tipler olur. Neredeyse aşka küsmüşlerdir. Kadın da onu tekrar aşk ile barıştırmak için kendine bir hedef belirler.

Hep bir tarafları eksiktir:

Ailesel açıdan sağlam yapıda değillerdir. Kadınlar da onlara annelik yapmaya çalışır. Bir kadının ilişkisinde anne rolü üstlenmemesi gerektiğini savunsak da bu da acı ama gerçek bir durumdur.

Yalnızlardır:

Yalnızlığı kendileri seçmiştir ve ne zaman arasanız orada bulacağınız insanlar değillerdir.

Kadın da kendine koyduğu elde etme hedefinde bu aşamayı zorlamayı istiyordur.

Hareketleri tutarsızdır:

Ne zaman ne yapacakları asla belli olmaz. Dün size çok iyiyken yarın sanki hiç tanışmamışsınız gibi bir mesafeyle sizi kendilerinden uzaklaştırmaya çalışırlar.

İlgiye ihtiyaç duymazlar:

İlgiye asla ihtiyaç duymazlar bu da onların ilgiye ihtiyaç duymasını sağlamaya çalışmayı beraberinde getirir. 'Neden benim ilgimi istemiyor!' triplerine girer kadınlar.

Elde etmesi zordur:

Her zaman için elde etmesi zor tiplerdir. Ararsınız açmaz, yazarsınız dönmez. Hırs yaptırır insana.

Duvarları vardır:

Kendi dünyalarında yaşarlar.

O duvarların arkasına geçmeyi kendine görev beller insan. Ne yapsam da şu duvarlarını kaldırır diye kafa yordurur insana.

İlgi göstermezler:

Kadınlar her zaman ilgi görmeye alışıktır. Ama bu tip erkekler asla ilgi göstermezler.

Kadın da 'Bana neden ilgi göstermiyor?' diye delirir.

Gizemlilerdir:

Belirli bir süredir tanışıksınızdır ama haklarında o kadar az şey biliyorsunuzdur ki, onların bu gizemli tavırları her şeyi alt üst eder. O insanı çözmek için kafayı yer kadınlar...



