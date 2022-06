Aşkın Murpy kanunları

NE diyor Murphy, 'Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, mutlaka ters gidecektir.' Bunu günlük hayatımızda sürekli yaşıyoruz zaten. Sigara yaktığınız an otobüs gelir, ne zaman arabanızı yıkasanız ya da evinizin camlarını silseniz yağmur yağar, elleriniz kirli olduğunda mutlaka vücudunuzun bir yeri kaşınır. Peki hayatın her alanında kendini hissettiren bu negatif kanunlar, aşk hayatımızda kendini ne kadar gösteriyor? Hadi bakalım.

GÖRÜR görmez etkilendiğin, çok beğendiğin kişinin mutlaka sevgilisi vardır.

HOŞLANDIĞIN kişiyi stalklarken mutlaka yakalanırsın.

İNTERNETTE tanışıp hoşlandığın ve daha sonra buluştuğun kişi, asla fotoğraflarındaki gibi değildir.

SEVGİLİN varken sana ilgi duyan herkes, sevgilinden ayrıldığın an ortadan kaybolur.

HOŞLANDIĞIN kişi, 'Bana çok iyi geliyorsun', 'Beni çok iyi anlıyorsun' gibi cümleler kuruyorsa, bu ömür boyu arkadaş kalacağınızı gösterir.

BÜYÜK bir özenle gittiğin ilk buluşmada mutlaka pot kırarsın.

UZUN ilişkin bittikten sonra hayatına giren ilk insana mutlaka eski sevgilinin adıyla hitap edersin.

SEVGİLİN "Sorun yok iyiyim. Bir şey yok" diyorsa, fırtınanın kopmasına çok az kalmıştır.

KAÇAN kovalanır.

LİSEDE sana aşık olan ama senin çok çirkin bulduğun o kız/erkek ilerleyen yıllarda dünyanın en çekici insanına dönüşür.

SEVGİLİN "Öyle demek istemedim" dediyse, aslında tam olarak öyle demek istemiştir.

"BİZ asla ayrılmayacağız" diyen her çift birgün mutlaka ayrılır.

İLİŞKİLER her zaman, her şey yolunda sandığımız zamanlarda sona erer.

SEVGİLİN "Konuşmamız lazım" dediyse, muhtemelen kavga edersiniz ya da ayrılırsınız.

