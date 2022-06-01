Bebiş sevgililer

DİLİNİN altında kibrit çöpü varmış gibi konuşan kızlardır.

Bir de bunun erkek versiyonu vardır ki o hiç çekilmez.

Genelde telefonda iki sevgilinin muhabbetidir.

Ya da bir şey isterken şımarıklığını belli edeceği zamanlarda usulen kızların yoğunluğunda olan ama yarmagül gibi adamlarda bile gördüğüm şeydir.

Dayanılmazdırlar, hele bir de yanınızda konuşmaları daha da delirtir insanı. Saatlerce süren uzun konuşmalarını dinlemek zorunda kalmak ayrı bir işkencedir, ne dediklerini anlamazsınız zira.

Değişen ve gelişen dünya şartlarında aslında antropologlar için inceleme konusu olacak kabiliyete sahip insanlardır. Neden mi? Çünkü ters evrim yaşanabilecek en imkansız olaydır dünya koşullarında. Evrende sürekli olarak paralel evrim, konvergent evrim, divergent evrim gibi mekanizmalarla işleyen süreçler rastlanılsa da ters evrim çok imkansız gibi görünmekteydi ancak bu insancıklar gelişmek ve değişmek yerine gelişememeyi yaratarak bu ters evrim mekanizmasını işletirler. Ancak her ne kadar meslek aşkıyla yanıp tutuşan antropologlar çok olsa da böylelerinden kurtulmak için böceklerden kurtulma rehberini tavsiye etmekteyim.

Birbirlerine sempatik gözüktükleri düşüncesiyle yetinirlerken, geriden özürlü olduklarına dair yapılan yorumları bir türlü idrak edemeyecek olan ikilidir.

Fakat bunun en kötü tarafı eğer erkek buna uymuyorsa kızın tek başına bunu yapması.

- Aşkıeam sen beni seemiyosun artık.

- Ya bebeğim olur mu öyle şey ya. Çok seviyorum...

- Seemiyosun işte seemiyosun.

- Meleğimsin yaa bir tanemsin.

- Yalan. Ya bana ne bana ne.

- Yeter ya düzgün konuş...



ERKEKLER

Çevresinde gayet ciddi görünen ağır başlı oturmuş adam profili çizen adamın sevgilisine şirin gözükmek için bebek gibi konuşma taklidi yapması kadar iğrenç versiyonu yoktur. Kadın zaten seni ağır olduğun için seviyor.

Bilmiyon ki böyle yaptı mı söylemese de senden iğreniyor.

Aslolan maymunluk etmeden güldürebilmektir sevgiliyi.

Bebek gibi konuşan arkadaş, oğlum biz delikanlıyız, ağır abiyiz, dalayına gideriz ayağı yapar ama telefonu çalar.

- Efendim böbişim, yapıyoysun sen bakim?

Kayfaltını ettin mi yavruşu?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnsanlara yapmalarını istediğiniz şeyi sağ kulağına ve bileklerine dokunarak söylerseniz, istediğiniz şeyi yapmaya % 50 oranında daha fazla meyilli olacaklardır.



TESPİTLİ YORUM

Türkçe'nin zenginIiği:

Ne Ia bu?

Bu ne Ia?

Ne bu Ia?

La ne bu?

La bu ne?



NE KADAR OLDU?

Polonya'da arkadaşlarıyla alkol tüketen bir adam öldü sanılarak morga götürüldü. Morgun dolabında gözlerini açan genç adam polis sorgusunun ardından serbest bırakılınca bara tekrar gideli 6 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

75 yıldır hiçbir şey yiyip içmediği iddia edilen Hintli'yi televizyonda gören dedemin yorumu: "İşin başında oruca niyet edeydi şimdi cennette Peygamber'in komşusuydu akılsız gavur."