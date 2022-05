Çirkin seven kadınlar

NEDENDİR bilinmez ama son zamanlarda karşınızda güzel bir kadın görürsünüz ama yanındaki adam çirkindir. Teoride var olanına "Bırak bu işleri, neyin peşindesin arkadaşım?" diye sormak istediğim kadındır.

Kendisini pratikte pek görememekteyiz zira. İlk önce adamın parası vardır falan filanlar konuşulurken, daha sonra belki kadın çirkin seviyordur. Biraz araştırdım acaba bazı kadınlar neden çirkin seviyor.



KÜLTÜRLÜ OLABİLİR:

Adam çirkin, bed ama kendini kültür, sanat ve dolayısıyla romantizm anlamında geliştirdiğinin farkında kadındır.

Kabuğa değil içeriğe odaklıdır.



ALDATILMA KORKUSU:

Çirkin erkek sevmiyordur.

Çirkin erkeğin ilgisini seviyordur. Her türlü tribine, nazına katlanmasını seviyordur.

Aldatmayacağını daha doğrusu aldatamayacağı gerçeğini seviyordur. Ama yanılıyor olabilir yüksek oranda. Çünkü cinsiyeti erkektir.



ÇİRKİNİN KARİZMASI:

Çirkin karizması diye bir şey var bence. Öyle eli, yüzü gönyeyle çizilmiş gibi kusursuz olmamalı adam. Erkeğin tabiatına aykırı bir kere kusursuz güzellik. Arızalı olmalı tipi biraz. Çirkin ve zekiyse karizmatik, çirkin ve aptalsa düz çirkindir bildiğin.



YÜZDEKİ KESİK:

Hangi özelliklerin çirkin sayıldığına bağlı olarak, belki de evrimsel zekasını kullanan kadındır. Örneğin erkeğin yüzünün yaralı olması, insanlığın eski zamanlarında doğru olan "Vahşi hayvanlarla boğuşmuş, çok badire atlatmış ve hayatta kalabilmiş" fikrini, dolayısıyla güçlü genlere sahip olduğu izlenimini verir. Bu da erkeği çekici kılar.



ÖNEMLİ OLAN İÇ GÜZELLİK:

Biraz klişe laf olacak belki ama iç güzelliğe dış güzellikten daha fazla önem veren kadındır.

Elbet her kadın birisini arzular ama o kadın arzularına göre hareket eden kadın değil, düşüncelerine göre arzulayan kadındır.



AŞKIN GÖZÜ KÖR MÜ?:

Aşkın gözünün kör olduğunun kanıtı olabilir. Belki de çirkin erkek sevmiyordur ama o çirkin erkekte aradığı bir özelliği bulmuştur. Hem yakışıklı olup iki çift laf edemeyen erkeği ne yapsın? Ekmeğe sürüp yiyecek değil ya.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

DÜNYANIN ilk otomat makinesi 2 bin yıldan daha eski bir süre önce icat edildi.

Millattan Sonra 1. Yüzyıl'da Roma kontrolündeki Mısır'da, İskenderiyeli Heron adlı bir usta mühendis tarafından yaratıldı.

Bir sürahiye benziyordu, ancak üstündeki bir yuvaya madeni para yerleştirildiğinde su dağıtabiliyordu.



TESPİTLİ YORUM

@pyramidencage EVDEKI erkek üyelerden araba kullanmayı öğretmelerini istedim. "Vites ne zaman atılıyor?" diyorum "Arabadan ses gelince" diyorlar.

"Arabadan sürekli bir ses geliyor zaten" diyorum, "Araba bağıracak, anlarsın zaten" diyorlar. Bizimle iletişimi zor kurup araba dilinden anlıyorlar inanamıyorum...



NE KADAR OLDU?

Çin'de bir panda, daha fazla yemek yemek için hamile taklidi yapalı 8 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

"BİRAZ yardım et! Bütün vaktim senin gömleklerini ütülemekle geçiyor..." dedim.

"Kendininkileri de ütüle, ödeşelim" dedi...