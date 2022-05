Sevgilisi olunca uzayanlar

HAYATIMDA en çok şikayet ettiğim şeylerden biridir. Bu nasıl açlıktır ki vatandaş bir sevgili bulunca her gün görüştüğümüz kişi bir anda ortadan puf diye kaybolur. Ya kardeşim sen sevgilinle dolaş gez bir şey demiyoruz ulan her gün ağlıyordun şimdi ne oldu? Meraklanır ararsın.

-Servet naber?

-İyidir baba senden. (Kem küm aranmak hoşuna gidilmez çünkü mevzuyu biliyor) -Nerdesin oğlum?

-Ya kanka işte yoğunum.

(seste titreme herşeyi belli ediyor) -Yoğunluğunu yiyim. Bir anda mı yoğunlaştın?

-Yok be abi. (Yalancııı) -Ben biliyorum hatun yaptın sen bizi unuttun.

-Olur mu abi ayıp ediyorsun. (Ahan da istenmeyen mevzu açıldı) -Tamam yarın bulusalım.

-Kanka yarın Sevgi'yleyiz.

(Seste yavşama sevgi isminin önemliliğini belli eder cinsten) -Vayy en sonunda cümlenin sonuna 'iz getirmişssin'. Tamam salı günü.

-Kanka salı günü tiyatroya gitcez.

Çarşamba arkadaşları ile tanışcaz. (Çarşambayı da kattı ki diğer günleri sormasın) -Perşembe lan?

-Perşembe halk günü sinema.

-Cuma da mübarek gün dersin.

-Cuma bir yemeğe davetliyiz.

-Cumartesi, pazar hadi oğlum zorla.

-Cumartesi, pazar hafta tatili birbirimizle vakit geçirmek istiyoruz. (Hadi canım aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor tonunda) -Yuh oğlum iyi ki vakit geçirmiyorsunuz.

Kaybettik seni.

Kızlarda da buna benzer diyalog yaşanır.

-Ayşe kız nerdesin sen?

-Aman nerde olayım öyle Ahmetleyiz. (Mesaj verildi konuşmalara dikkat sevgili var) -Ben de buluşalım diyecektim.

-Bugün olmaz canım da haftaya konuşuruz. (Bir hafta kapalıyım beni arama sinyali çakılır) -Hafta sonu ne yapacaksınız?

Ben geliyim. Hem seninkiyle de tanışırız.

- Olur (ehemmm kem küm) tamam canım ben seni ararım.

(Mesaj nah ararım sen de beni arama) -Oldu o zaman ben senden telefon bekliyorum canım.

Sevgiline selam.

-Olduu. (Sevgili mi? Ne söyleyeceğim bi selamını zaten kıskancım) Bu arkadaşlardan bir kaç ay haber alınmaz. Fakat o bir kaç ay sonra şöyle bir telefon gelirse:

-Alooo naber baba. Ya da canımm naberr.

Bunun tek bir anlamı vardır.

Ben sevgilimden ayrıldım.

Kaldığımız yerden devam edelim.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fillerin rengi aslında gri değil tam olarak kızıltoprak rengidir.

Gri görünümlerinin sebebi vakit geçirmeyi sevdikleri çamurlu sulardan çıkınca üzerlerindeki suyun kurumasıdır.



TESPİTLİ YORUM

@HursitMihrakBey Bana başaramazsın dedikleri ne varsa azmettim çok çalıştım çok inanadım ve sonunda başaramadım.

Hakkaten doğru söylüyorlarmış…



NE KADAR OLDU?

Adana'da ki yoğun mangal dumanı yüzünden bir uçak 35 dk geç iniş yapalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BENİMLE yaşıt olanlar bilirler; çoğumuz annelerimizin cimcikleri, eve gidince hesaplaşmaları ve kafamızdan uçan terliklerle büyüdük.

Üstelik gezmeye gittiklerinde asla çişi gelmeyen, acıkmayan ve son derece mazbut bir jenerasyonduk biz vesselam.