Topuklu ayakkabının zorluğu

NASIL olsa az yürüyeceğim diye topuklu giydiğiniz gün, sanki dünyanın yuvarlaklığını kanıtlayacakmışçasına bir uçtan bir uca yürümeniz gerekir.

HER gün ofisin tam önünde park yeri bulmanıza rağmen, topuklu giydiğiniz gün ofisin önünde kaos yaşanıyordur, başka mahalleye hatta şehre falan park edip yürümeniz gerekir.

TOPUKLUYLA yürüme konusunda kendinize efsane güvenseniz bile, sürekli kırılıp dökülen, bozuk kaldırımlara asla güvenemeyeceğinizi acı içinde fark edersiniz.

TOPLU taşımaya binmeniz gerekiyorsa, normalde boş geçen otobüste bile asla oturacak yer olmadığı gibi, tutunacak yer bile bulamazsınız.

HANGİ zeminde yürürseniz yürüyün, insanlar topuklunun çıkardığı sesi sanki hayatlarında ilk defa duyuyorlarmışçasına, tıkırtının peşinden dönüp bakarlar.

GİYDİĞİNİZ ayakkabı, burnu açık bir modelse; tırnaklarınıza, pedikürünüze, ojenize ekstra özen göstermeniz beklenir.

OLUR DA çimlik bir alan gibi bir zeminde yürümeniz gerekirse de, toprakta ne varsa topuklarınıza takıp devam etmeniz gerekir.

SİZ pedikürlü, bakımlı tırnaklarınızı sergilediğinizi sanırsınız; ama ayaklarınız, ayakkabının uç kısmından fırlamaya çalışır bir görüntü sergiler.

HİÇ olmadık bir yerde ayakkabınızın topuğunun kırılması ve sizi düşürmesi ise tüm bunların yanında paha biçilemez bir derttir.

HİÇ hesapta yokken, uzun süre topukluyla yürümeniz veya sadece ayakta durmanız bile gerekse ayağınızın tabanındaki yanma hissiyle savaşmanız gerekir.

ÇÜNKÜ; nasılsa her seferinde de koşturmanız gereken, aşırı yoğun bir ofis günü geçirirsiniz. Ayaklarınız yorulduğu için yatağa yattığınızda bile ağrıyan bacaklarınız da cabası olur.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyada hangi ırkta olursa olsun bütün yeni doğan bebekler 440 HZ yüksekliğinde ve 'la' notasıyla ağlar.



TESPİTLİ YORUM

@ozturkefendi_ UZUN süre düğün fotoğrafçılığı yaptım.

Onlarca dış çekim yaptım.

Başkasında aynı gelinliği gördüğü için "Aaa onun gelinliği ne güzel olmuş" diye ağlayan gelinler gördüm ama başkası aynı damatlığı giydi diye dertlenip üzülen bir damada rastlamadım.

Bazı şeyleri anlayamayız.



NE KADAR OLDU?

Adana'da esnaf, polisin bomba olma ihtimaline karşı önlem aldığı yolu kimse geçmesin diye mutfak tüpüyle kapatalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ALBAYIN arabasının bayrağını kılıftan çıkarıp nizamiyede bir tur atan ve en altından en üstüne kadar herkesin selam verip, olayın aydınlanmasından sonra en altından en üstüne kadar herkesten dayak yiyen kişiyi tanımıyorum, tanımanızı istemiyorum.